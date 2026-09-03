Ile Maurice: Future Swing s'élancera de la sixième ligne

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le tirage au sort de la Maiden Cup, course mythique du calendrier hippique mauricien, s'est tenu ce mercredi soir à la Galerie du Génie, à Édith, Port-Louis, dans une ambiance particulièrement conviviale.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le grand favori annoncé de cette édition, Future Swing, a hérité d'un tirage plutôt favorable avec la sixième ligne.

De son côté, Good Council, vainqueur de la dernière édition, bénéficiera également d'un bon numéro puisqu'il s'élancera de la quatrième ligne. Un avantage non négligeable à l'approche de cette grande échéance, qui s'annonce une nouvelle fois particulièrement disputée.

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