Ile Maurice: Steven Moothoocurpen arrêté pour présumé délit de conspiration

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Steven Moothoocurpen a été entendu under warning par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mercredi 2 septembre 2026, en présence de son avocate.

Cette enquête concerne des documents hautement confidentiels de la FCC retrouvés sur son téléphone portable. Ce téléphone avait été saisi en 2025 dans le cadre d'une autre affaire.

Parmi les documents retrouvés figurent notamment des Application Orders et des Judges' Orders concernant certains biens faisant l'objet d'enquêtes de la FCC. Certains de ces documents concernent Steven Moothoocurpen ainsi que d'autres personnes qui font déjà l'objet d'enquêtes de la FCC et qui seraient liées à des activités de trafic de drogue.

L'enquête a également révélé que certains de ces documents confidentiels auraient été transmis par Moothoocurpen à son avocate. Cette dernière a également été entendue under warning par la FCC ce mercredi concernant les documents retrouvés sur son téléphone portable.

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Plusieurs des documents retrouvés sont considérés comme strictement confidentiels. À l'issue de son audition, l'avocate a été autorisée à partir. Steven Moothoocurpen a été arrêté pour conspiration présumée (conspiracy) en vertu du Criminal Code. Il passera devant la cour de Moka demain, 3 septembre 2026.

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