Ile Maurice: 76 % des diplômés accèdent directement au marché du travail

Le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) a tenu, hier, la première session de sa cérémonie de remise de certificats à l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute, à Moka. La cérémonie se poursuivra aujourd'hui afin de récompenser quelque 1 452 stagiaires ayant complété avec succès différents programmes de formation.

En tant qu'organisme certificateur, le MITD développe, évalue et certifie des qualifications conformément au National Qualifications Framework. L'institution délivre notamment des National Certificates, National Diplomas ainsi que d'autres diplômes techniques et professionnels reconnus. Elle collabore également avec des prestataires de formation enregistrés afin d'assurer la qualité et la standardisation des formations dans le secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels.

Présent à la cérémonie, le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, a salué la réussite des lauréats, tout en rendant hommage à leurs parents et aux formateurs du MITD. Il a souligné que cette étape constitue «le début d'une nouvelle aventure», invitant les jeunes à relever les défis du monde professionnel. Le ministre a également appelé à changer la perception de l'éducation, souvent centrée sur l'excellence académique.

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Selon lui, la formation technique et professionnelle doit occuper une place importante dans le développement du pays. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats entre le MITD et le secteur privé, notamment pour permettre aux stagiaires d'acquérir une expérience concrète en milieu professionnel. Face à l'évolution rapide du marché du travail, Mahend Gungapersad a également évoqué l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies.

Il a toutefois estimé que certains métiers continueront de nécessiter le facteur humain, notamment dans l'hôtellerie, les soins et l'accompagnement des personnes.

Le président du MITD, Yogendranath Servansingh, a, pour sa part, annoncé une révision des cours proposés par l'institution afin d'en renforcer la pertinence. «Nous avons un grand travail à faire», a-t-il déclaré, appelant à une collaboration accrue avec le secteur privé. Il a indiqué que 76 % des personnes ayant suivi une formation au MITD accèdent directement à un emploi, tandis qu'une grande partie des 24 % restants poursuit des études.

Parmi les lauréats, Priyansha Sohorye, diplômée en Tourism Management et en allemand touristique et hôtelier, estime que sa formation lui a permis de mieux se préparer au monde professionnel. Priam Prasana Venkatesh Nastili, diplômé en Building Services Engineering, a, lui, acquis des compétences en électricité, plomberie, climatisation, panneaux solaires et systèmes de sécurité.