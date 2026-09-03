Ile Maurice: Santé | Gastro-entérite - Connaître les bons réflexes

Tu as mal au ventre, tu n'as pas très envie de manger et tu dois souvent courir aux toilettes pour te soulager ? Tu as peut-être contracté une gastro-entérite. En ce moment, cette infection circule davantage. La Dre Sirisha Timmiah Ragudu t'explique comment la reconnaître et surtout comment éviter de la transmettre.

La gastro-entérite touche l'estomac et les intestins. Elle peut provoquer des diarrhées, des vomissements, des douleurs au ventre et parfois de la fièvre. Mais comment attrape-t-on cette infection ? Les microbes peuvent passer d'une personne à une autre par les mains, les objets ou certains aliments. Un bon réflexe peut donc faire toute la différence. Lave-toi les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, notamment après être allé aux toilettes et avant de manger. N'oublie pas les espaces entre les doigts, les pouces et sous les ongles.

Il faut aussi bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Si un ami est malade, évite de partager son verre, ses couverts ou sa nourriture. Et si tu attrapes une gastro ? Les vomissements et les diarrhées font perdre beaucoup d'eau au corps. Il faut donc boire régulièrement de l'eau, en petites quantités si nécessaire. En cas de pertes importantes, une solution de réhydratation orale peut être utilisée sur les conseils d'un adulte ou d'un professionnel de santé. Et si ces symptômes persistent, il faut voir un médecin.

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Le savais-tu ? | Microbes : Petits, mais partout !

Les microbes sont si petits que tu ne peux pas les voir sans un microscope. Un cheveu est mille fois plus gros qu'un microbe. C'est pour cela que tu peux toucher une surface où se trouvent des microbes sans même t'en rendre compte. Heureusement, tous les microbes ne sont pas dangereux. Certains sont utiles et vivent même naturellement dans notre corps.