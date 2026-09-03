Afrique: Transferts - Pereira traverse la Manche, Nkounkou revient en France

Les dernières heures du marché des transferts ont vu les transferts de Brayann Pereira à West Bormwic Albion et le preêt de Niels Nkounkou à Nice.

En Angleterre, Brayann Pereira va faire connaissance avec Rabby Nzingoula. Le latéral droit de Nimègue s'est engagé pour quatre ans en faveur de West Bromwich Albion, qui évolue en Premierchip.

L'ancien Lensois, passé par Auxerre, est lié jusqu'en juin 2030. Agé de 23 ans, il totalise près de 90 matches de première division (Ligue 1 et Eredivisie).

Après une saison inaboutie au Torino (11 apparitions, 349 minutes de jeu), Niels Nkounkou était rentré à Francfort sans réelles perspectives.

Déjà prêté au club italien en 2024-2025, le latéral gauche de 25 ans est prêté jusqu'en juin prochain à l'OGC Nice.

Le natif de Pontoise est passé par l'OM, puis à Everton, Cardiff, au Standard de Liège, à Saitn-Etienne et à l'Eintracht, où il est lié jusqu'en juin 2018.