Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang ne veut plus jouer avec le pays

Le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé sa mise en retrait de l'équipe nationale, s'estimant « humilié » par son exclusion puis sa réintégration après l'échec à la CAN 2025 au Maroc.

« Ils m'ont humilié et sali alors que j'avais joué la CAN en étant blessé », a dénoncé le capitaine gabonais dans une interview. « C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je préfère m'arrêter là. » Le meilleur buteur de l'histoire des Panthères du Gabon garde un goût amer après avoir été désigné responsable de l'échec à la Coupe d'Afrique des nations 2025 par le gouvernement gabonais.

Le Gabon avait été sorti de la compétition dès la phase de groupes après trois défaites, dont une dernière contre la Côte d'Ivoire (3-2). « C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée », avait alors commenté le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réaction, le gouvernement avait décidé la dissolution du staff technique, la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) et Bruno Ecuele Manga (38 ans). La suspension de ces cadres vétérans de la sélection avait suscité une vague d'indignation parmi les supporters gabonais. « Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », avait réagi Aubameyang.

Le buteur gabonais s'est lancé un probable dernier défi en Europe en quittant l'OM - une deuxième fois - pour rejoindre le Deportivo La Corogne, qui retrouve l'élite espagnole après une longue traversée du désert. Il a déjà inscrit trois buts pour sa nouvelle équipe.

Le nouveau sélectionneur national du Gabon, Sébastien Migné, devra composer avec le retrait de son capitaine alors que l'équipe prépare les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN. Absent du Mondial 2026, le Gabon aura pour objectif de se qualifier pour la prochaine CAN, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.