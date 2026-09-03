Soudan: À Paris, un festival sur le cinéma soudanais relate les guerres et bouleversements du pays

Le rideau s'est levé mercredi 2 septembre sur le Festival de films Arkawit, dédié aux films soudanais et qui se tient à Paris jusqu'au 6 septembre. Pour cette deuxième édition, les rencontres se concentreront sur la thématique des « Exils et engagements » avec, pour objectif, de mettre en avant la création soudanaise dans le domaine du septième art. Celle-ci est « largement méconnue en France », selon les organisateurs.

Lors de ce festival, une bonne partie des projections sera consacrée aux films produits après 2023, souvent en exil, par des jeunes réalisateurs talentueux, motivés et autodidactes. Ils signent souvent leurs premiers courts métrages, avec peu de moyens financiers.

Après un premier film expérimental intitulé Sérotonine, réalisé en 2018 et que le festival projette pour la première fois en France, Shehab Satti, qui vit aujourd'hui en Égypte, prépare la production de son second court métrage de fiction dans lequel la guerre au Soudan est omniprésente. « Chez nous, en tant qu'artistes, nous sommes impactés par la guerre, présente de manière indirecte dans nos oeuvres et représentées de manière consciente ou inconsciente, observe le réalisateur. Mon nouveau film est né d'un événement qui se déroule durant la guerre. On y voit les conséquences, ses effets sur les personnages et surtout sur les enfants, mais on ne la voit pas d'une manière directe. On montre ses conséquences et comment elle se reflète sur la vie de personnages. »

Résistances et bouleversements politiques

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Les thématiques varient entre les expériences personnelles ou sociétales qui présentent des protagonistes pris en étau dans les conflits politiques ou la guerre. Tout devient matière à s'exprimer artistiquement : les défis imposés par les lieux d'exils, le bouleversement... Le cinéma soudanais « a vécu beaucoup de bouleversements, politiques par exemple, qui ont eu un impact très important sur son histoire, sa continuité notamment le coup militaire de 1989 qui a contribué à la réduction très importante de la production culturelle et cinématographique », observe Kateryna Lobodenko, chercheuse spécialisée sur le cinéma à l'université Sorbonne-Nouvelle.

Elle, qui a participé à la création du festival, ajoute qu'il a fallu plusieurs décennies pour que la production cinématographique du pays renaisse de ses cendres. « Ce que nous allons proposer, ce sont donc les films émergents qui ont vu le jour principalement à partir de 2018, et aussi les films nés après la guerre actuelle qui a commencé en 2023 », explique-t-elle.

Kateryna Lobodenko, chercheuse spécialisée sur le cinéma à l'université de Sorbonne Nouvelle 00:59 70 SOUDAN _Son DOSSIER MATIN Le cinema émergent du Soudan

Houda Ibrahim Arkawit est un lieu de villégiature situé à 1 200 mètres d'altitude près de la mer Rouge, à l'est du Soudan. L'événement, proposé par l'équipe du projet de recherche « Exils, guerres et créations : images de résistances au service de l'histoire » de l'Institut de recherche audiovisuelle (IRCAV) de l'université Sorbonne-Nouvelle - en partenariat avec les associations Arkawit et Sudfa Média -, vise à explorer les représentations de la guerre actuelle tout en mettant en lumière les engagements artistiques de ces jeunes réalisateurs. Sans oublier les anciens, frappés par des décennies d'interdiction et d'entraves « comme Shaddad Gadalla Gubara et Hussein Shariffe », abonde Kateryna Lobodenko.

Durant le festival, des débats et des tables rondes vont réunir cinéastes, chercheurs et critiques pour questionner « la spécificité de la création, en temps d'exil et en temps de guerre » indiquent les organisateurs.