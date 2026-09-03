Congo-Kinshasa: À Jérusalem, les autorités congolaises et israéliennes renforcent leur coopération

Le président congolais Félix Tshisekedi a quitté Israël, mercredi 2 septembre, au terme d'une visite de travail de trois jours lors de laquelle il a rencontré, à Jérusalem, le président Isaac Herzog et le Premier ministre Benyamin Netanyahu. Kinshasa et les autorités israéliennes affichent leur volonté d'approfondir une relation déjà ancienne, avec un accent particulier sur la sécurité, l'agriculture et les technologies.

C'est à l'invitation du président Isaac Herzog que Félix Tshisekedi a effectué ce deuxième déplacement en Israël depuis son arrivée au pouvoir. Au-delà des déclarations d'amitié, Israël et la République démocratique du Congo (RDC) souhaitent désormais passer à des projets concrets.

Une visite de réciprocité : le chef de l'État israélien s'était lui-même rendu à Kinshasa en novembre 2025. À Jérusalem, Isaac Herzog a insisté sur la proximité politique entre les deux pays. « Les relations que nous entretenons avec la RDC sont extrêmement importantes pour nous. Elles sont très, très bonnes », s'est félicité le chef de l'État. « Nous coopérons et travaillons ensemble dans de très nombreux domaines. Nous apprécions votre soutien à Israël, monsieur le Président, sur la scène internationale, et cette visite témoigne de la profondeur et de l'importance de ces relations », a-t-il ajouté.

Avec Isaac Herzog, puis avec le Premier ministre Benyamin Netanyahu, Félix Tshisekedi a discuté de sécurité et de défense, mais aussi d'agriculture, d'énergie, d'infrastructures et de hautes technologies. « Notre ambition est claire : bâtir un partenariat plus structuré, plus concret et davantage tourné vers des résultats au bénéfice de nos deux peuples, a développé le président congolais. Avec le président Herzog, nous avons également échangé sur les principales questions internationales et régionales, ainsi que sur les défis de paix et de sécurité auxquels nos pays sont confrontés. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Félix Tshisekedi a par ailleurs indiqué que les situations sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC avaient été abordées au cours de sa visite. « J'ai réaffirmé l'attachement indéfectible de mon pays à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international », a continué le président congolais. Sur le Moyen-Orient, Félix Tshisekedi a réaffirmé son attachement à la sécurité d'Israël, tout en appelant à protéger les civils, à respecter le droit international et à maintenir la voie du dialogue.