Afrique de l'Ouest: Programme de résilience du système alimentaire au Burkina Faso - Près de 600 000 bénéficiaires directs enregistrés

Le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques organise la 8e mission d'appui conjointe à la mise en oeuvre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina (PRSA-BF), du 1er au 4 septembre 2026, à Ouagadougou.

Des responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques et de la Banque mondiale (BM) sont en conclave du 1er au 4 septembre 2026, à Ouagadougou. En effet, ils vont passer en revue l'état d'avancement des activités et formuler des recommandations pour la bonne marche du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina (PRSA-BF). Cette réunion est organisée par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de la 8e mission d'appui conjointe à la mise en oeuvre du programme par le Burkina Faso et la BM.

Selon les organisateurs, cette mission intervient durant le dernier semestre de la phase opérationnelle du programme. Le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Gaoussou Sanou, a révélé qu'à partir du 20 août 2026, le PRSA-BF affichait un taux d'exécution cumulé de 93,77% et un taux d'exécution financière de 93,59%. « Le PRSA-BF a touché 583 545 bénéficiaires directs soit 89,8% de la cible finale. Le niveau de réalisation des indicateurs de l'objectif de développement est de 90,20% tandis que le taux moyen d'atteinte des indicateurs des résultats intermédiaires s'établit à 98,23% », a-t-il indiqué.

A son avis, c'est une occasion « privilégiée » d'apprécier les progrès réalisés, d'identifier les derniers obstacles et de surtout définir les mesures nécessaires à l'achèvement des activités ainsi que la consolidation des acquis.

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« Le PRSA-BF a contribué significativement aux priorités du gouvernement en matière de souveraineté alimentaire, de résilience climatique, de productivité agricole et de développement des chaines de valeur », s'est réjoui Gaoussou Sanou.

Amélioration des indicateurs de développement

Pour le coordonnateur du PRSA-BF, Adama Kafando, ce programme a permis d'améliorer un certain nombre d'indicateurs de développement au niveau national. « Sur le plan alimentaire, le PRSA-BF a favorisé près de 600 000 bénéficiaires directs. Nous avons mis également l'accent sur les objectifs de l'Offensive agropastorale et halieutique en termes d'acquisition et de distribution d'intrants (plus de 36 000 tonnes d'engrais mises à la disposition des producteurs, 1 000 tonnes de semences, plus de 100 magasins de capacités) », a-t-il soutenu. Le coordonnateur du PRSA-BF a aussi relevé qu'environ 700 hectares (ha) de bas-fonds ont été aménagés et valorisés en matière de production de riz.

« Nous sommes en train de réaliser 139 périmètres maraîchers dont 116 sont déjà réceptionnés à date et une vingtaine en cours de finition. Nous avons également tenu compte des périmètres irrigués. Sur la base des nouvelles orientations du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant

Ismaël Sombié, nous avons engagé deux grands chantiers dont la finalisation est en cours. Il s'agit de la réhabilitation et la modernisation du périmètre irrigué de Bama de plus de 1 000 ha ainsi que de celui de Bossora avec 450 ha sur un total de 700 ha en cours d'aménagement », a ajouté Adama Kafando.

Le PRSA en Afrique de l'Ouest est une réponse des organisations régionales et des pays membres à la faible productivité du système alimentaire. La composante Burkina Faso s'inscrit dans les priorités nationales déclinées dans la Politique sectorielle « production agro-sylvo-pastorale (PS-PASP) », le Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) ainsi que l'Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) qui vise la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agropastoral.

Le PRSA-BF est entré en vigueur en juin 2022 et mis en oeuvre sur une période de cinq ans. Il vise à accroître la préparation à l'insécurité alimentaire et améliorer

la résilience des acteurs du système alimentaire, des paysages prioritaires et des chaînes de valeur.