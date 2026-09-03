Burkina Faso: Lutte contre la cybercriminalité - Un présumé auteur de production de fausses cartes grises à l'aide de l'IA interpellé

L'intelligence artificielle constitue aujourd'hui un puissant levier d'innovation et de productivité. Toutefois, les opportunités qu'elle offre peuvent également être détournées à des fins malveillantes. C'est dans ce contexte que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a interpellé D.R., âgé de 36 ans, étudiant et démarcheur, présumé auteur, impliqué dans la production de fausses cartes grises à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.

L'affaire fait suite à des dénonciations reçues par la BCLCC. Les investigations menées par la Division des enquêtes (DE) ont permis de mettre en évidence un mode opératoire reposant principalement sur deux procédés.

Dans le premier cas, D.R., qui avait auparavant exercé comme démarcheur à la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), contactait des personnes ayant déposé des dossiers pour l'établissement de leurs cartes grises. Se présentant comme un agent de cette administration, il leur faisait croire à l'existence d'un blocage dans le traitement de leur dossier et proposait de faciliter l'obtention du document contre le paiement de 25 000 F CFA.

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Dans le second cas, des personnes qui le connaissaient déjà comme démarcheur le sollicitaient directement et lui confiaient leurs dossiers. Il leur faisait alors croire qu'il effectuait les démarches nécessaires et que leurs cartes grises étaient en cours d'établissement.

Pour donner de la crédibilité à ses manoeuvres, D.R. utilisait des outils d'intel-ligence artificielle pour générer des images de fausses cartes grises à partir de documents authentiques utilisés comme modèles, en y intégrant notamment des numéros d'immatriculation fictifs, mais dont certains se sont finalement avérés correspondre à des numéros réellement attribués à des cartes authentiques. Il transmettait ensuite ces images à ses victimes via WhatsApp, en leur faisant croire que leurs cartes grises étaient disponibles, puis exigeait un paiement par Mobile Money avant toute prétendue remise physique.

Une fois l'argent reçu, il cessait de répondre aux appels et messages de ses victimes. Les investigations ont permis d'identifier 14 victimes, pour un préjudice financier global estimé à 421 000 F CFA. Interpellé et auditionné par la division des enquêtes de la BCLCC, D.R. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. A l'issue de l'enquête, il a été conduit devant le camarade procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga I afin de répondre de ses actes.

La BCLCC invite les populations à faire preuve de vigilance face aux images ou copies numériques de documents administratifs reçues via les réseaux sociaux. Elle recommande de toujours vérifier l'authenticité de ces documents auprès des services compétents avant toute démarche ou tout paiement.