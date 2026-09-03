Burkina Faso: Tourisme et hôtellerie - Une quarantaine d'acteurs renforcent leurs capacités

La direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kadiogo a organisé une session de renforcement de capacités en matière de prestations des services au profit des hôteliers et restaurateurs, mercredi 2 septembre 2026 à Ouagadougou.

La direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kadiogo veut soutenir les acteurs du tourisme relevant de son ressort territorial à améliorer la qualité de leurs prestations.

A cet effet, elle a organisé une session de renforcement de capacités en matière de prestations des services au profit d'une quarantaine d'hôteliers et de restaurateurs de la région du Kadiogo, mercredi 2 septembre 2026 à Ouagadougou.

La directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kadiogo, Octavie Noëlle Ouédraogo a indiqué que l'amélioration de la qualité des prestations touristiques participe à la construction d'un Burkina Faso plus souverain, compétitif et tourné vers ses propres potentialités.

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Elle a en outre confié que le tourisme est un puissant vecteur de valorisation du patrimoine culturel burkinabè et de création d'emplois, d'où l'intérêt de cette session qui se tient deux fois dans l'année. Octavie Noëlle Ouédraogo a invité les promoteurs touristiques à mieux valoriser leurs prestations, afin d'offrir aux visiteurs une expérience unique et digne de l'hospitalité du pays des Hommes intègres. De son avis, cela passe par la qualité de l'accueil, le respect des mesures d'hygiène et professionnalisme du personnel.

Le directeur des espaces Morènes, Basile Bationo, par ailleurs formateur de la présente session, a confié que plusieurs modules ont été déroulés au profit des participants. Il a cité, entre autres, l'aptitude professionnelle, l'accueil, et l'hygiène. « Dans la restauration, vous pouvez bien préparer mais au moment de servir le client, si un brin de cheveu se retrouve dans le plat, cela devient désagréable. Il faut éviter les désagréments lors du service », a-t-il insisté. Les participants ont été invités à transmettre les connaissances acquises à leurs employés pour l'amélioration du service dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.