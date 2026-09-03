Burkina Faso: Coupe du DG de l'administration pénitentiaire - Le trophée de la VIIIe édition reste à domicile

L'équipe de l'administration pénitentiaire a remporté la VIIIe édition du tournoi Maracaña féminin de la résilience du directeur général de l'administration pénitentiaire, le mardi 1er septembre 2026 à Ouagadougou. Elle est venue à bout de celle du groupement central des armées au bout de la séance des tirs au but.

L'équipe de l'admi-nistration pénitentiaire inscrit enfin son nom en lettre d'or au palmarès de la coupe du DG. Elle marque ainsi d'une pierre blanche sa première finale en huit éditions, en s'imposant devant la formation du Groupement central des armées (GCA) au terme d'un match à rebondissements. Bien entrées dans la partie, ce sont les militaires qui, grâce à leur leader technique Natacha Lamizana, ouvrent le score dès la 8e minute suite à un cafouillage devant les buts adverses.

Les filles du DG Sabila Sawadogo, bouleversées, tentent de réagir mais dans la précipitation, elles n'y parviennent pas. Leurs adversaires en profitent pour dominer le reste des vingt premières minutes. De retour de l'oxygénation, les repré-sentantes de l'administration pénitentiaire se ressaisissent. Quatre minutes seulement après, le pied gauche bien placé de Agnès Wango, sur une remise en jeu, permet de remettre les deux équipes à égalité. Puis les deux camps se rendent coup pour coup pour le reste du temps règlementaire sans qu'aucune ne parviennent à se détacher.

Dans la séance des tirs au but qui s'en suit, les joueuses de l'administration péniten-tiaire sont les plus adroites. Elles réussissent leurs trois tirs contre un pour les ambassadrices du GCA et s'emparent du trophée, de la médaille d'or et l'enveloppe de 500 000 F CFA. Dans la petite finale un peu plus tôt, la Gendarmerie a disposé de la Police municipale sur le score d'un but à 0. Sept équipes sur 12 inscrites ont pris part à la compétition cette année entamée depuis le 11 août.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre de la Justice, patron de l'événement a, par la voix du chargé de mission Ibrahim Séré, souhaité que ce tournoi soit un outil pour plus d'inclusion, de paix durable et de reconnaissance du rôle des femmes dans la construction de notre patrie.

Dans la même veine, le directeur général de l'administration pénitentiaire a précisé que ce tournoi qui incarne la résilience des populations burkinabè met en lumière l'engagement exemplaire des femmes FDS qui offrent une double leçon de courage à savoir celle de la combattante et celle de la citoyenne.

La représentante des parrains Ida Ouédraogo/Paré DG du Fonds Wassa Bondo a, quant à elle, salué l'engagement des participantes comme un acte de courage, de cohésion et de patriotisme. « Chaque ballon échangé, chaque geste technique est une réponse à la peur, une affirmation de courage, une victoire contre l'inertie », leur a-t-elle dit. L'édition 2026 était placée sur le thème : « corps en mouvement, esprit en paix : le sport comme levier de guérison et de cohésion au sein des FDS ».