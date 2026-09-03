Burkina Faso: Voie de contournement de Ouagadougou - La brigade Yiri Dꞓmꞓ lancée pour la protection des arbres

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a lancé officiellement les activités de la brigade « Yiri Dꞓmꞓ », mercredi 2 septembre 2026, à Ouagadougou, en vue de la protection des arbres tout au long de la voie de contournement.

Le ministère de la Sécurité, à travers la direction générale des Eaux et forêts, veut mieux s'impliquer dans la protection des arbres plantés tout au long de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Pour cela, elle a mis en place une brigade dénommé « Yiri Dꞓmꞓ », qui signifie en langue dioula « aider l'arbre, entretenir l'arbre ». Le lancement officiel de cette unité a eu lieu mercredi 2 septembre 2026, à Ouaga-dougou, sous la présidence du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana.

Le directeur général des Eaux et forêts, Barnabé Kaboré, a fait savoir que depuis 2024, l'Etat s'est engagé dans une dynamique de reverdissement de la voie de contournement qui a déjà bénéficié de milliers de plants mis en terre, le long de son tracé. « La mission de la brigade Yiri Dꞓmꞓ est de réaliser des grandes opérations de reboisement et d'assurer l'entretien, le suivi et le regarnissage ainsi que l'évaluation de ces reboisements », a-t-il dit.

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Il ajouté que cette nouvelle brigade permettra d'assurer un arrosage permanent et un entretien régulier des plants, en tenant compte des saisons et des besoins spécifiques de chaque espèce et de surveiller les plantations et de sensibiliser les populations riveraines ainsi que les usagers de la voie de contournement à la nécessité de préserver ce patrimoine collectif. La nouvelle brigade va s'atteler également à poursuivre les activités de reboisement, afin de compléter les zones non encore reboisées, d'assurer une veille sécuritaire permanente sur l'ensemble de sa zone d'action, en complémentarité avec les autres forces de sécurité intérieure et les initiatives locales de sécurité déjà présentes.

Contribuer au reverdissement de la voie

« Pour mener à bien cette mission, des ressources humaines et matérielles dédiées ont été mobilisées pour cette brigade et aussi des forages réalisés », a souligné le directeur général des Eaux et forêts. Il a relevé que six postes d'observation, d'entretien et de surveillance seront occupés de manière permanente par la brigade Yiri Dꞓmꞓ tout au long de la voie de contournement pour un maillage territorial précieux pour sa sécurisation.

« La création de la brigade Yiri Dꞓmꞓtraduit la volonté ferme du gouvernement de faire du reverdissement de nos cités et de nos artères une réalité concrète », a rappelé Barnabé Kaboré.Le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Saaba, Zakaria Kinda, a soutenu que le lancement de Yiri Dꞓmꞓ revêt une signification particulière pour sa commune. Ainsi, il a salué la mise en place de la brigade qui contribuera au reverdissement de la voie de contournement.

Face aux défis liés à la survie des arbres tout au long du contournement, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a lancé un appel à la mobilisation des populations riveraines pour la préservation de l'environnement et le reverdissement du cadre de vie. « Des séances de sensibilisation seront organisées auprès des populations riveraines, afin qu'elles prennent elles-mêmes en charge la survie de ces arbres.

S'il faut, à un certain moment, réprimer les gens, les obliger à prendre soin de ces arbres, nous le ferons sans hésiter », a-t-il insisté. D'une longueur de 125 kilomètres, la voie de contournement de Ouaga-dougou traverse les communes rurales de Tanghin-Dassouri, Pabré, Loumbila, Saaba, Koubri, Saponé et Komsilga, ainsi que les arrondissements 4 et 8 de Ouagadougou. Dans le cadre du reverdissement du tronçon, ce sont

480 000 plants seront mis en terre.