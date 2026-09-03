Burkina Faso: Distinctions honorifiques dans l'espace AES - Les acteurs en quête d'un système confédéral harmonisé

Une rencontre technique des secrétaires généraux des Grandes Chancelleries des Ordres nationaux de la Confédération des Etats du Sahel (AES) se tient les 2 et 3 septembre 2026, à Ouagadougou.

La mise en place de mécanisme commun dans l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) constitue un levier stratégique pour la consolidation de la Confédération. C'est conformément à cette vision que les secrétaires généraux des Grandes Chancelleries de la confédération des Etats du sahel se réunissent les 2 et 3 septembre à Ouagadougou pour la création de distinctions honorifiques confédérales.

Cette rencontre a été placée sur le thème : « Les Grandes Chancelleries des Ordres nationaux : une synergie d'action pour la promotion du mérite et de l'excellence au service de la souveraineté dans l'espace confédéral AES ».

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Selon le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Burkina Faso, le général de brigade, Pingrenoma Zagré, l'élaboration consensuelle des fondements juridiques, institutionnels, symboliques, opérationnels d'un système de distinctions honorifiques confédéral est l'objectif affiché pendant ces deux jours de travaux. Selon lui, la création des distinctions honorifiques confédérales revêt une portée multidimensionnelle qui contribuerait à consolider l'identité confédérale par une reconnaissance commune de contributions exceptionnelles de citoyens dans la réalisation des objectifs stratégiques.

Pingrenoma Zagré a aussi souligné qu'à travers cette initiative, les Grandes Chancelleries de l'AES ambitionnent de reconnaître les victoires, magnifier les sacrifices, saluer les actes éminents et le dévouement exceptionnel des citoyens au service de la Confédération. Il a insisté sur la promotion des compétences de l'espace confédéral qui est cruciale, selon lui. « La constitution d'un espace confédéral souverain et prospère exige de promouvoir à tous les niveaux des compétences, des performances, des mérites et l'excellence avec un esprit patriotique confédéral de la part des citoyennes et des citoyens », a-t-il indiqué.

Harmoniser les modalités des récompenses

Le Grand Chancelier a relevé que cette démarche fait appel à la responsabilité collective et individuelle à oeuvrer avec ambition, persévérance et détermination, afin de relever les défis pour faire triompher la Confédération des Etats du Sahel. Il a, en outre, expliqué que cette rencontre ne constitue que la première étape car, a-t-il dit, les travaux seront ensuite soumis aux Grands Chanceliers, puis aux chefs d'Etat.

Selon Adama Traoré, chef de cabinet de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, cette séance de travail est un moyen de se ressourcer et d'élaborer un socle commun pour définir le mérite dans le cadre de la Confédération de l'AES. Il a aussi indiqué que c'est le moment idéal pour « oublier » tout ce que le Sahel a importé des occidentaux et redéfinir le système de gratification des plus méritants. « Nous avons des valeurs aujourd'hui qui symbolisent le mérite dont nous refusons de tenir compte dans nos différents Etats », a-t-il martelé. Ainsi, Adama Traoré a rappelé qu'il s'agira, au cours de ces 48h d'échanges, d'harmoniser les modalités des récompenses dans lesquelles les différents Etats vont se reconnaître lorsqu'on parlera de mérite et de symboles pour éduquer.