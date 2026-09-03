Madagascar: Anosizato - Des bandits attaquent un boucher

3 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Vol à main armée. Un boucher a été pris pour cible tôt hier matin à Anosizato Andrefana. Vers 4 h 30, trois individus armés l'ont dépouillé de 20 millions d'ariary avant de tirer à trois reprises, selon les témoignages recueillis.

La victime a été blessée, mais ses jours ne seraient pas en danger. D'après un officier, les gendarmes, absents du poste au moment des faits car en patrouille au marché d'Ambanimaso, disposeraient de renseignements leur permettant d'identifier et d'arrêter les auteurs. Il n'a toutefois pas souhaité fournir davantage de détails.

Ce braquage ravive les inquiétudes dans le quartier, déjà marqué par une attaque similaire en avril dernier. Quatre hommes avaient alors pénétré dans une maison à Ankazotoho, dans la même commune, et menacé les occupants à l'aide d'armes artisanales. Ils avaient emporté

500 000 ariary ainsi que deux téléphones. Malgré l'intervention des gendarmes, les malfaiteurs étaient parvenus à prendre la fuite.

Ces deux attaques alimentent les préoccupations des habitants d'Anosizato, qui réclament un renforcement des patrouilles afin de prévenir de nouveaux actes de banditisme.

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