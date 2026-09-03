Nigeria: La société nigériane Sahara Power met en service une centrale au gaz à Lagos d'une valeur de 12 millions de dollars

Le groupe Sahara Power Enterprise a lancé la construction d'une centrale électrique au gaz d'une valeur de 12 millions de dollars à Lagos, dans le but de fournir une alimentation électrique plus fiable aux entreprises et aux collectivités. Cette centrale indépendante d'une puissance de 12 MW est en cours de construction au sein du réseau d'Ogba d'Ikeja Electric et sa mise en service est prévue au premier trimestre 2027.

L'installation comprendra six unités de production de 2 MW chacune et alimentera les pôles industriels, les entreprises, les foyers et les institutions publiques d'Ogba, d'Acme Road, de Wemco Road et des zones environnantes. C'est Cummins West Africa qui a remporté le marché de construction.

Le projet cible une zone où les entreprises ont souvent recours à des groupes électrogènes au diesel et à l'essence lorsque le réseau électrique n'est pas disponible. Le Nigeria dispose de plus de 13 000 MW de capacité de production installée raccordée au réseau, mais seuls environ 4 000 MW étaient disponibles pour la distribution en avril 2026, selon les données réglementaires.

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Sahara Power a déclaré que la centrale rapprochera la production d'électricité des clients, réduisant ainsi les coupures d'approvisionnement et soutenant la production dans l'une des zones industrielles de Lagos. Cet investissement intervient alors que le Nigeria s'oriente vers un marché de l'électricité plus décentralisé. En vertu de la loi sur l'électricité de 2023, les États peuvent réglementer leurs propres marchés de l'électricité intra-étatiques, et Lagos a pris en charge la gestion de son marché en 2025.

Ce projet vient s'ajouter aux investissements privés dans la production d'électricité, les entreprises recherchant des alternatives au réseau national. Sahara Power exploite des actifs électriques à travers le Nigeria et fait partie du groupe Sahara, dont les activités couvrent la production, la distribution et les infrastructures énergétiques.

Points clés à retenir

Cette centrale de 12 MW est modeste par rapport aux besoins nationaux en électricité du Nigeria, mais son emplacement et sa structure illustrent l'évolution du marché de l'électricité. Plutôt que d'attendre que de nouvelles capacités de production soient raccordées au réseau national, les opérateurs privés construisent des centrales à proximité des clients prêts à payer pour bénéficier d'un approvisionnement plus fiable.

En avril 2026, le Nigeria disposait d'une puissance installée raccordée au réseau de 13 625 MW, mais seuls environ 4 286 MW étaient disponibles pour la distribution, obligeant les entreprises à combler le déficit à l'aide de groupes électrogènes et d'autres sources privées. Lagos dispose désormais d'un plus grand contrôle sur son marché de l'électricité à la suite de réformes qui ont transféré la régulation intra-étatique de l'autorité fédérale de régulation aux autorités de l'État.

Cela pourrait faciliter la mise en place de projets tels que celui de Sahara Power, en les adaptant à la demande et aux tarifs locaux. Les centrales au gaz offrent un autre avantage aux utilisateurs industriels, car elles peuvent assurer une production continue lorsque l'énergie solaire ou d'autres sources intermittentes ne le peuvent pas. Le véritable enjeu sera le prix.

Les entreprises ne renonceront à leurs générateurs ou à l'approvisionnement existant du réseau que si la centrale est en mesure de proposer de l'électricité à un coût permettant d'améliorer leur rentabilité. Si le projet d'Ogba est couronné de succès, des centrales similaires pourraient s'inscrire dans une transition plus large vers des systèmes électriques de plus petite envergure, articulés autour de pôles industriels et commerciaux, plutôt que de dépendre uniquement du réseau national nigérian.