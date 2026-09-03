Sénégal: Classes préparatoires aux grandes écoles de Thiès - La montée en puissance des effectifs en ligne de mire

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de Thiès ont effectué, le mercredi 2 septembre 2026, leur rentrée académique 2026-2027. Cette année, la 3e promotion de l'établissement est à l'honneur, mais la montée en puissance des effectifs est la prochaine étape de cet établissement d'excellence.

THIÈS- Les cours pour l'année académique 2026-2027 aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de Thiès ont démarré, hier. Un amphithéâtre de rentrée a marqué ce démarrage qui coïncide avec l'arrivée de la 3e promotion de cet établissement hébergé sur le campus de l'École polytechnique de Thiès (EPT).

Dans son message, le professeur Magaye Diop, directeur des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), est revenu sur le succès de cette initiative lancée en 2022. Il a précisé que les CPGE ont été instaurées « pour établir un modèle d'excellence éducative au Sénégal et retenir les talents nationaux ».

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Selon le Pr Diop, ce programme académique repose sur une coopération internationale stratégique entre le Sénégal, la France et la Tunisie et propose des filières scientifiques de pointe qui permettent aux étudiants de dominer les concours d'ingénierie tant sur le plan local qu'international. Il a ajouté qu'après trois promotions, l'enjeu majeur réside désormais dans la montée en puissance des effectifs qui, dit-il, nécessite « la livraison urgente d'infrastructures dédiées pour répondre à la forte demande des bacheliers ».

Magaye Diop a rappelé que la première phase consistait pour l'administration des CPGE à mettre en place un modèle d'excellence académique à travers deux filières de formation de pointe : les Mathématiques-physique et sciences de l'ingénieur ainsi que la filière Physique-chimie. Cela, a-t-il expliqué, a permis aux deux premières promotions d'étudiants d'intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs qui font appel aux sciences et techniques, au Sénégal et à l'étranger.

Le Pr Diop a souligné que le modèle des CPGE de Thiès fait l'objet d'une évaluation par des experts internationaux de l'Association pour l'enseignement des sciences autour du monde (Aesm) composée de plusieurs spécialistes. Il a saisi l'occasion pour lancer un cri du coeur pour la finition des infrastructures comme le bâtiment du complexe pédagogique et social en construction.

Selon Magaye Diop, l'hébergement des CPGE depuis leur création par l'École polytechnique de Thiès (EPT) constitue une limite dans leur développement en termes de ressources pédagogiques et sociales. Il estime que la quatrième phase du projet va permettre de dupliquer ce modèle d'excellence dans les pôles territoires.