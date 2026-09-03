Guinée Bissau: Préliminaire de la Ligue des champions CAF - Teungueth Fc veut frapper fort au pays

C'est dans un état d'esprit au beau fixe que le champion du Sénégal, Teungueth FC, a effectué le mercredi 2 septembre 2026, à Ngalandou Diouf, sa dernière séance d'entraînement avant de s'envoler pour la Guinée-Bissau, où il affrontera, samedi, le FC Canchungo. Pour Malick Daf, l'ambition est claire : passer ce cap et aller le plus loin possible.

À quelques jours du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions, samedi à 16 heures, contre FC Canchungo, Teungueth FC peaufine ses derniers réglages. Sous l'oeil du tacticien, Malick Daf, consignes et automatismes se mettent en place, le jeu au ballon restant privilégié sur une moitié de terrain, dans la concentration et la détermination.

« L'état d'esprit au sein du groupe est excellent. Nous sommes presque au terme de notre préparation, entamée depuis un mois. Il ne nous reste qu'à disputer ce premier match », confie l'entraîneur, avec humilité.

Le mercato a permis au groupe de se renforcer avec des recrues ciblées par le coach lui-même : Seydou Nourou Dione, Albert Bougazelli, Mouhamed Ndiaye, Sidi Ndiaye, Mbaye Ndiaye ou encore Souleymane Dieng. Avec seulement trois matches amicaux disputés, Malick Daf regrette le retard pris dans le démarrage du championnat, lui qui aurait souhaité trois à quatre rencontres avant la campagne africaine.

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Mais il faut s'adapter : « En tant qu'entraîneur, nous cherchons toujours des raccourcis pour mettre rapidement l'équipe en place. En tout cas, nous connaissons bien l'Afrique, pour y avoir disputé des compétitions depuis très longtemps. » Respectueux de l'adversaire, mais fin prêt, Malick Daf vise un bon résultat à l'extérieur pour assurer la qualification.

« Nous devons livrer une très belle prestation et ramener un excellent résultat de ce déplacement. » Conscient de la difficulté du match, il reste optimiste et ambitieux : « Teungueth FC est un grand club. (...) Mon souhait le plus cher est d'emmener l'équipe beaucoup plus loin, d'atteindre les quarts de finale, les demi-finales, et pourquoi pas la finale », indique-t-il.

L'entraîneur appelle enfin ses joueurs à croire en eux et à porter haut le drapeau du Sénégal. « Nous ne représentons plus seulement la ville de Teungueth, mais tout le Sénégal : nous sommes des ambassadeurs et nous devons réaliser une superbe campagne africaine », a-t-il déclaré, saluant les excellentes conditions de préparation offertes par le président du club, Babacar Ndiaye.