Cameroun: Banque - Société générale lance son « press club »

La création de ce groupe médiatique a eu lieu le 31 août dernier à Yaoundé, au cours d'une réunion présidée par les nouveaux dirigeants de la banque camerounaise.

Réunis au Star Land Hotel de Bastos, à Yaoundé, directeurs de publication, chefs de rubrique économique et journalistes généralistes ont échangé avec les dirigeants de Société Générale Cameroun. Il s'agissait d'un déjeuner de travail consacré à la création d'un « Press Club », auquel les médias présents étaient invités à adhérer.

Concrètement, le « Press Club » est un regroupement de médias constitué dans le but de devenir des partenaires permanents de la banque sur les volets informationnel et communicationnel. Cette initiative répond à une volonté clairement affichée par la nouvelle direction : « bâtir une banque plus performante, plus humaine et proche des populations ». Dans cette perspective, « les médias sont les informateurs du peuple et, par là, les relais essentiels entre les institutions et les populations », a expliqué Victor Noumoue, directeur général de Société Générale Cameroun.

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Il a poursuivi : « Nous sommes convaincus qu'aucun de nos objectifs ne pourra être atteint sans l'aide de nos partenaires que sont les médias. »

Le partenariat envisagé entre Société Générale et les médias invités poursuit ainsi plusieurs objectifs. Il s'agit notamment de « l'information, de la sensibilisation et de l'éducation du grand public aux questions économiques et financières, surtout celles en rapport avec Société Générale », a indiqué Blaise Etoua, directeur marketing et communication de la banque.

Les dirigeants de Société Générale estiment en effet que le caractère relativement récent du secteur bancaire dans l'histoire du Cameroun contribue à entretenir le doute, la peur et la méfiance au sein d'une partie de la population. L'ambition est donc de permettre aux Camerounais, à travers les médias, de mieux comprendre le fonctionnement du secteur financier et d'être davantage informés sur les services et les offres de leur banque.

Cette démarche devrait, selon les responsables de l'établissement, favoriser la création d'un véritable lien de confiance et de proximité avec la clientèle. Le « Press Club » se veut également un canal privilégié à travers lequel Société Générale pourra transmettre des informations au grand public, tout en instaurant un dialogue régulier avec celui-ci.

Selon les responsables de la banque, cette initiative constitue une première pour une institution financière au Cameroun. Société Générale entend désormais organiser des réunions et des concertations régulières avec son groupe de médias partenaires.

Un nouveau nom, de nouveaux dirigeants et de nouvelles offres

Profitant de cette rencontre, le top management de la banque a également présenté plusieurs changements majeurs intervenus au sein de l'institution.

Société Générale est ainsi devenue la « General Bank of Cameroon » (GBC). Cette évolution intervient depuis le 12 mai 2026, date à laquelle l'État camerounais est devenu actionnaire majoritaire de la banque, avec 83 % des parts.

Pour accompagner ce nouveau départ, une nouvelle équipe dirigeante a été installée, avec un président du conseil d'administration (PCA), un directeur général et deux directeurs généraux adjoints, parmi lesquels Jean-Michel Ondo.

Face à la presse, ce dernier a expliqué : « Nous sommes anciens et nouveaux en même temps. Nous avons un regard neuf, mais nous nous appuyons sur la grande expérience de notre structure. L'objectif à long terme, c'est de devenir une banque de grande renommée, de retrouver nos lettres de noblesse. »

Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été lancées en faveur des Camerounais.

La première concerne la Campagne crédit scolaire 2026 (CRESCO). Il s'agit d'une offre destinée à permettre aux parents de bénéficier d'un financement pour couvrir les dépenses liées à la rentrée scolaire et universitaire de leurs enfants, sous réserve de disposer d'un revenu mensuel d'au moins 70 000 FCFA.

Les responsables de la banque expliquent avoir constaté les difficultés auxquelles sont généralement confrontés les parents lorsqu'ils doivent mobiliser des sommes importantes à l'occasion des rentrées scolaires. Il y a quelques années, la banque avait déjà lancé une initiative présentée comme inédite au Cameroun : le prêt étudiant, qui demeure disponible dans son catalogue de services.

La deuxième initiative annoncée concerne l'inauguration d'un centre d'affaires à Douala-Bonapriso. Cette structure est destinée à accompagner les professionnels des professions libérales, notamment les médecins, notaires, avocats, journalistes et experts-comptables. Elle devrait leur fournir une expertise professionnelle, des solutions de financement ainsi que des services digitaux.

À travers cette initiative, la banque ambitionne de contribuer au développement de l'entrepreneuriat au Cameroun, notamment dans le secteur des professions libérales.

La banque maintient son maillage territorial

Cela étant, la désormais General Bank of Cameroon (GBC) entend également poursuivre le développement de ses services traditionnels.

L'établissement, engagé aux côtés de la SOCADEL, procédera ce 1er septembre à l'inauguration de sa nouvelle agence à Douala-Bonabéri. Une autre agence devrait également ouvrir dans les prochaines semaines à Yaoundé-Nkolbisson.

Avec ces nouvelles implantations, la banque entend consolider son maillage territorial et confirmer son statut de banque disposant de l'un des réseaux d'agences les plus étendus du Cameroun, avec près d'une cinquantaine d'agences réparties sur l'ensemble du territoire national.