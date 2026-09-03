Afrique: Ebola - Un nouveau candidat-vaccin égyptien contre Bundibugyo en développement

Face à l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC), la recherche d'un vaccin spécifiquement dirigé contre le virus Bundibugyo s'accélère. La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) va accorder jusqu'à 16,5 millions de dollars, soit près de 14 millions d'euros, au groupe égyptien Minapharm pour faire avancer un nouveau candidat-vaccin jusqu'à un premier essai chez l'être humain, prévu en Afrique. Ce candidat-vaccin a été conçu par ProBioGen, société spécialisée basée à Berlin et appartenant au groupe Minapharm.

Il s'agit du cinquième projet de vaccin spécifiquement dirigé contre Bundibugyo soutenu par la Cepi. Les quatre autres reposent sur différentes technologies, notamment l'ARN messager pour Moderna, ChAdOx pour l'université d'Oxford et le Serum Institute of India, ou encore rVSV pour Hilleman Laboratories et Public Health Vaccines. Mais ce produit reste expérimental et ne pourra pas être utilisé immédiatement contre l'épidémie en cours en RDC. Aucun vaccin ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo n'est actuellement disponible.

La particularité de ce candidat-vaccin tient d'abord à la technologie utilisée. Un virus très affaibli, incapable de se multiplier dans les cellules humaines, doit servir de véhicule pour présenter au système immunitaire des protéines du virus Bundibugyo. Selon la Cepi, c'est le seul candidat de son portefeuille conçu pour stimuler à la fois la production d'anticorps et la réponse de certaines cellules immunitaires, avec l'objectif d'obtenir une protection complète et durable. Une capacité qui doit toutefois encore être démontrée.

Un premier essai prévu chez l'être humain

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Le projet doit d'abord passer par des études précliniques. Il entrera ensuite en phase 1, avec un premier essai chez l'être humain destiné à évaluer sa sécurité et sa capacité à provoquer une réponse immunitaire. La production sera partagée entre Berlin et Le Caire. La filiale allemande ProBioGen fabriquera dans un premier temps le principe actif, avant que Minapharm ne réalise le produit final en Égypte.

Le groupe prévoit ensuite de transférer également au Caire la fabrication du principe actif. Pour le directeur d'Africa CDC, Jean Kaseya, le développement de ce vaccin par une entreprise africaine doit aussi contribuer à renforcer les capacités du continent à produire lui-même ses outils de lutte contre les épidémies.

Si la phase 1 est concluante, des essais plus avancés seront encore nécessaires avant une éventuelle autorisation d'urgence. La Cepi entend conduire au moins deux vaccins contre Bundibugyo jusqu'à cette étape.

En attendant qu'un vaccin spécifique soit disponible, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la mise en oeuvre d'un essai clinique de phase 3 avec Ervebo, un vaccin déjà homologué contre la souche Zaïre du virus Ebola. Son efficacité contre Bundibugyo n'est pas établie chez l'être humain, mais de premières données obtenues en laboratoire et sur des animaux suggèrent qu'il pourrait offrir une certaine protection.

Depuis la mi-mai et le début de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, 5 945 cas confirmés avaient été recensés vendredi 28 août dans les six provinces touchées. Parmi eux, 2 862 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 48,1 %, tandis que 1 327 personnes ont été déclarées guéries, selon le dernier rapport de situation publié samedi 29 août 2026 par l'Institut national de santé publique de RDC. À titre de comparaison, la flambée d'Ebola la plus meurtrière qu'ait connue le pays avait fait près de 2 300 morts pour environ 3 500 malades recensés entre 2018 et 2020.