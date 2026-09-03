Algérie: Le président veut faire appliquer la peine de mort contre les pyromanes

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dont le pays observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993, a annoncé le 30 août 2026 vouloir rétablir son application contre les pyromanes, après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'est et le nord du pays.

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune s'est prononcé en faveur de la peine de mort pour les personnes reconnues coupables de pyromanie, alors que de terribles incendies ravagent le nord-est du pays, nourris par des vents violents, une intense canicule et la sécheresse des sols dans cette région montagneuse et côtière.

Selon les chiffres officiels communiqués jusqu'ici, au moins 12 personnes sont mortes en lien avec de violents feux de forêt près de Béjaïa, Jijel et Tizi Ouzou. Mais le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé et la communication hésitante du gouvernement soulève de nombreuses critiques.

Abdelmadjid Tebboune a fait cette déclaration lors d'une réunion consacrée aux feux, en présence de hauts responsables civils et militaires, dont le ministre de la Justice, auquel il s'adressait alors que les autorités ont annoncé avoir arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'avoir allumé des feux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Une modification du Code pénal »

Le chef de l'État algérien a ordonné « une modification du Code pénal » avant le 15 septembre, afin de réinstaurer « la condamnation à mort pour les pyromanes ». « Il y aura exécution » une fois les voies de recours épuisée pour les condamnés, a-t-il encore insisté, dans une séquence retransmise à la télévision.

« Personne ne peut faire plier l'Algérie », a encore déclaré Abdelmadjid Tebboune, qui a promis que les victimes ayant perdu leurs maisons, leurs biens, leur cheptel ou leurs vergers, seraient également indemnisées par l'État avant la mi-septembre.

Vendredi dernier, le ministre de la Santé a indiqué que le bilan de ces incendies, favorisés par le changement climatique, est « très lourd », sans indiquer de chiffres plus précis. Mais des sources locales disent avoir dénombré plusieurs dizaines de victimes dans les communes touchées.

L'Algérie a décrété un deuil officiel de trois jours et l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives après les incendies.

Ce 31 août, le président français Emmanuel Macron a déclaré en Conseil des ministres que la France était prête à apporter son « soutien » à l'Algérie face aux feux de forêt.