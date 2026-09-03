Togo: Aného à l'honneur

3 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Chef-lieu de la commune des Lacs 1 et ancienne capitale du Togo, Aného est à l'honneur ces prochains jours.

À la veille de la cérémonie solennelle marquant la 363e édition de la prise de la Pierre sacrée en pays Guin, la ville a lancé mercredi la Foire régionale « Made in Togo », exclusivement consacrée à la promotion des produits locaux et de ceux de la région Maritime.

Pour le maire, Alexis Aquereburu, cette foire traduit la volonté des autorités locales d'accompagner le développement économique, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat sur le territoire.

Il se félicite par ailleurs de la tenue de l'événement dans une période marquée par le rassemblement et la célébration culturelle, estimant que économie, culture et développement local doivent progresser de manière complémentaire.

La Foire se déroulera pendant cinq jours.

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