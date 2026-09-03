Togo: Art contemporain - Succès prolongé au Palais de Lomé

Face à son grand succès, l'exposition de THE TOYOTA TSUSHO CFAO African Art Award, accueillie au Palais de Lomé, voit son parcours prolongé jusqu'au 6 novembre.

Portée par le mécénat de Toyota Tsusho et de CFAO, cette exposition offre une résonance particulière aux artistes africains contemporains, dont les pratiques multiples ouvrent des espaces de liberté, de dialogue et d'imagination. Ouverte depuis le 11 juin dernier, elle marque le lancement d'une initiative ambitieuse destinée à promouvoir la création artistique contemporaine africaine et à renforcer sa visibilité sur les grandes scènes internationales.

L'étape togolaise n'est que la première d'un parcours d'envergure : après Lomé, les oeuvres des artistes lauréats voyageront jusqu'à Tokyo, au Japon, puis à Paris, au prestigieux Palais de Tokyo, offrant ainsi à de nouveaux publics l'occasion de découvrir la richesse et la diversité de la création africaine actuelle.

L'exposition réunit les oeuvres des cinq artistes récompensés lors de cette première édition : Moffat Takadiwa (Zimbabwe), Grand Prix ; Gosette Lubondo (République démocratique du Congo) et Unathi Mkonto (Afrique du Sud), Prix d'excellence ex aEquo ; ainsi que Katlego C. L. Twala (Botswana) et Tita Berhanu (Éthiopie), respectivement lauréats des prix spéciaux Toyota Tsusho et CFAO.

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Un écrin culturel à la mesure de l'événement

Le Palais de Lomé, centre d'art et de culture unique en Afrique de l'Ouest, offre un cadre idéal à cette exposition, alliant patrimoine architectural, art contemporain et biodiversité. À travers ses différents espaces d'exposition et son parc botanique de 11 hectares, le lieu valorise les expressions culturelles nationales et panafricaines -- peinture, photographie, sculpture, nouveaux médias et design, tout en célébrant l'histoire riche du Togo.

Véritable pionnier de la scène artistique togolaise, le Palais propose également une programmation dédiée aux spectacles vivants, à l'éducation artistique et aux échanges culturels, ainsi que des activités autour de sa biodiversité exceptionnelle, entre visites botaniques et promenades ornithologiques.