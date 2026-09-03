Sénégal: C'est 'impératif' de réguler les prix du loyer, selon Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République a jugé "impératif" de réguler les prix du loyer et a fait part de sa volonté de mettre en oeuvre des mesures de lutte contre la cherté de la vie, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre.

Il a parlé de "l'impératif de réguler les coûts du loyer, avec le déploiement efficace des dispositifs réglementaires et coercitifs appropriés", selon le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a évoqué, lors de la réunion des membres du gouvernement, "la nécessité d'asseoir un système de veille stratégique pour sécuriser durablement l'ensemble des approvisionnements du pays et d'accentuer les efforts de relance économique, dans une dynamique de maîtrise et d'assainissement exceptionnel des finances publiques".

Il a dit accorder de l'importance à la préservation du pouvoir d'achat des ménages et à la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la cherté de la vie, par une maîtrise des prix des denrées et des services de consommation courante.

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M. Faye préconise, par ailleurs, une "application rigoureuse des instruments adaptés de la loi sur les prix et la protection du consommateur, en cohérence avec [la] politique de souveraineté alimentaire" du pays.

"Le chef de l'État salue la signature de l'accord technique de principe entre le gouvernement du Sénégal et le FMI", le Fonds monétaire international, rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

D'après M. Sarr, le président de la République a adressé ses félicitations aux membres du gouvernement et aux services de l'État ayant participé aux négociations avec le FMI, "pour le travail accompli et les résultats obtenus".

Il a demandé au Premier ministre et aux ministres de "répondre aux aspirations et aux attentes des populations", d"'améliorer leur bien-être" également, a noté Bacary Sarr.