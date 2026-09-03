Sénégal: Le gouvernement prépare un projet de loi en faveur de l'autonomisation des femmes

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le gouvernement va présenter prochainement un projet de loi visant à renforcer l'autonomisation économique, la protection et la promotion sociales des femmes.

D'après le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a demandé, mercredi, à la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, de présenter ledit projet de loi lors de la prochaine réunion du gouvernement.

Abordant le sujet de "la politique sociale du gouvernement", Bassirou Dioamaye Faye a instruit le Premier ministre de "faire prendre toutes les mesures appropriées afin d'activer le paiement, dans les meilleurs délais, des bourses de sécurité familiale, dans le cadre du Registre national unique (RNU) actualisé et validé", ajoute le texte.

Dans le même temps, il a souligné l'impératif de mener une réflexion stratégique sur le financement durable de la Couverture sanitaire universelle (CSU).

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Le même exercice doit également être mené concernant la revalorisation des pensions de retraite et la préservation des acquis liés à la gouvernance des institutions de protection sociale, a ajouté le chef de l'Etat.

Il a aussi exhorté le gouvernement de procéder à l'actualisation du cadre de pilotage et de suivi des impacts sociaux des entités, programmes et projets de promotion de l'équité, indique le communiqué.

Dans le même sillage, le président Faye demande d'actualiser le cadre de pilotage et de suivi des impacts sociaux des entités, programmes et projets de promotion de l'équité et de renforcer le Fonds de solidarité nationale et le Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la résilience.

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