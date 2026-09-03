Sénégal: Le chef de l'Etat appelle à relancer les principales filières économiques par des 'mesures hardies'

Dakar — Le président de la République a recommandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre, de relancer les principales filières de l'économie sénégalaise par des "mesures hardies" et de préparer la prochaine réunion du conseil présidentiel de l'investissement.

S'adressant au Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, il a évoqué "l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre de mesures hardies de relance des filières et des secteurs essentiels, en liaison avec les acteurs privés", a noté le porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

Pour "améliorer significativement l'environnement des affaires au Sénégal", le chef de l'État a demandé au Premier ministre de préparer la prochaine réunion du conseil présidentiel de l'investissement, "avec l'implication de toutes les organisations du secteur privé".

"Le président de la République a fortement insisté sur la nécessité d'améliorer le système de veille et de suivi du secteur des hydrocarbures", rapporte M. Sarr, également ministre de la Communication et des Relations avec les institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après lui, le président de la République a annoncé la tenue d'une session spéciale du COS- PETROGAZ, le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, chargé d'aider le chef de l'État et le gouvernement à s'occuper des ressources énergétiques du pays.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye préconise une "activation des instances régulières de pilotage du fonds intergénérationnel", lesquels doivent "procéder à la validation technique de la stratégie d'investissement proposée par le FONSIS", le Fonds souverain d'investissements stratégiques.

Le fonds intergénérationnel est la part des revenus pétroliers et gaziers destinée aux futures générations.

Bacary Sarr ajoute que M. Faye a demandé au gouvernement de "finaliser" la préparation du projet de loi de finances de l'année 2027.