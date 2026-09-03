Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande la livraison dans les délais des hôpitaux en construction

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye, a demandé, mercredi, au gouvernement, d'accélérer les travaux de toutes les infrastructures sanitaires en cours de construction en vue de leur réception "dans les délais".

S'exprimant en Conseil des ministres, il a particulièrement cité l'hôpital Aristide Le Dantec, à Dakar, le Centre national d'Oncologie de Diamniadio - l'hôpital public spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de cancer - et l' hôpital de Ourossogui (nord).

En outre, il a demandé au Premier Ministre de travailler sur un programme d'urgence pour la densification de la carte sanitaire en Etablissements publics de santé (EPS).

D'après le communiqué du Conseil des ministres, le président Faye a également engagé le gouvernement "d'accentuer la veille sanitaire, de mobiliser les moyens requis pour le déploiement systématique des campagnes nationales de vaccination et d'accélérer les procédures de recrutement des nouveaux personnels de santé".

Abordant la situation sociale dans le secteur de la santé il a exhorté à des "concertations adéquates avec toutes les parties prenantes, en vue d'asseoir une stabilité sociale durable.

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