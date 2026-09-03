Sénégal: Le Premier ministre demande aux ministres d'accélérer le ciblage des subventions destinées aux ménages vulnérables

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a appelé les membres du gouvernement, mercredi, à "accélérer la mise en place du dispositif de ciblage des subventions" destinées aux ménages vulnérables et à veiller au "rappel" du paiement des bourses de sécurité familiale au plus tard à la fin de ce mois.

"Le Premier ministre a [...] demandé aux ministres compétents d'accélérer la mise en place du dispositif de ciblage des subventions et de veiller au rappel du paiement des bourses [...] de sécurité familiale, au plus tard à la fin de septembre 2026", annonce le porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

"Il a invité le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan à veiller au dépôt, dans les plus brefs délais, à l'Assemblée nationale, de la loi de finances rectificative 2026, en tenant compte de l'accord technique conclu avec le Fonds monétaire international", ajoute M. Sarr dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Le Premier ministre a demandé au même ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de "soumettre, au cours de la semaine, à l'approbation du président de la République, les résultats de l'audit sur les arriérés intérieurs (la dette à payer aux entreprises) en vue du démarrage de leur paiement avant la fin l'année 2026".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ahmadou Al Aminou Lo a appelé le ministre chargé des Finances et ses collègues à veiller à la finalisation et à l'examen du projet de loi de finances initiale 2027, par le Conseil des ministres, au plus tard le 30 septembre 2026.

Il a demandé aux ministres d'attacher "une importance capitale" à l'élaboration des "feuilles de route" des départements ministériels, pour les quatre derniers mois de l'année.

"Il s'agit notamment d'identifier avec précision les projets et réformes à entamer ou à finaliser, d'ici à la fin de l'année 2026, d'une part, pour les années 2027, 2028 et 2029, d'autre part", explique le communiqué du Conseil des ministres.

Les membres du gouvernement sont invités à tenir compte de "l'impératif de veiller à la sélectivité et à la structuration des projets proposés, des critères essentiels [...] pour l'arbitrage des sollicitations budgétaires de la [loi de finances initiale] 2027".