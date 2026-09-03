Sénégal: Appel à une modernisation du système d'information sur les marchés pour protéger le pouvoir d'achat

Dakar — La modernisation du système d'information sur les marchés (SIM) est indispensable pour ajuster les politiques de régulation et protéger le pouvoir d'achat, a soutenu mercredi à Dakar le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Ndiaye.

"(...), la modernisation du système d'information sur les marchés est un axe de gouvernance", a dit M. Ndiaye à l'ouverture de l'atelier de restitution sur l'appui méthodologique et analytique pour le renforcement des systèmes de collecte du SIM.

Il a précisé que cette gouvernance repose sur des principes fondamentaux dont la transparence, garantissant à tous les acteurs de la chaîne de valeur un accès équitable à l'information sur les marchés.

Cet atelier est organisé par l'Agence de régulation des marchés (ARM) avec l'appui de l'Agence belge de coopération (Enabel). Il s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet "Team Europe Initiative Agropole Centre" financé par l'Union européenne (UE).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre, qui a réuni des acteurs d'institutions publiques, d'organisations professionnelles, du secteur privé, et des partenaires techniques et financiers, a permis d'explorer les voies pour améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'utilisation des données sur les marchés agricoles au Sénégal.

Le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce a souligné qu'une maîtrise du système d'information sur les marchés permet à l'État d'ajuster ses politiques de régulation sur la base de preuves tangibles, protégeant ainsi le pouvoir d'achat des citoyens et la rentabilité des exploitations agricoles.

Le représentant du Conseil national et concertation des ruraux (CNCR) Thierno Cissé, estime que cette rencontre est une opportunité pour mobiliser l'ensemble des acteurs capables d'apporter une plus-value aux ambitions de l'État du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire

Le système d'information sur les marchés de l'ARM assure depuis 1996 la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion d'informations sur les marchés agricoles, notamment les prix, les offres et les stocks.

Seydina Ababacar Ndiaye a également souligné que l'évolution du SIM vers un système davantage fondé sur les technologies de l'information et de la communication, a permis d'améliorer les mécanismes de collecte et de diffusion des données.

Une étude menée avec l'appui d'Enabel a permis d'analyser la gouvernance, le fonctionnement du dispositif de l'ARM, tout en proposant des pistes d'amélioration.

Elle a porté sur l'harmonisation de la méthodologie de collecte, la typologie des marchés, l'identification des produits prioritaires et le renforcement des outils et systèmes numériques.