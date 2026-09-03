Sénégal: Kaolack -La maire de Ndiaffate plaide pour le règlement du litige foncier autour de Koutal Malick Ndiaye

La maire de Ndiaffate, Aïssatou Ndiaye, a appelé les autorités administratives et le gouvernement à contribuer au règlement de la question foncière opposant, selon elle, les communes de Ndiaffate et de Latmingué autour du village de Koutal Malick Ndiaye, ancien site de reclassement de malades de la lèpre.

L'édile a estimé que le règlement de ce litige permettrait d'étendre l'assiette foncière du village et de favoriser le développement des activités agricoles au profit des populations.

Elle a également plaidé pour le renforcement du dépistage de la lèpre dans les localités concernées.