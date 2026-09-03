Sénégal: La CSS annonce le paiement des prestations sociales par un opérateur de monnaie électronique

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) a annoncé, mercredi, le paiement des prestations sociales via l'opérateur de monnaie électronique Wave, a-t-on appris de son service de communication.

"Cette nouvelle modalité de paiement, simple, rapide et sécurisée, permettra aux bénéficiaires de percevoir leurs prestations directement sur leur compte Wave, sans avoir à se déplacer", lit-on notamment dans un communiqué publié le même jour.

Le texte invite les allocataires à souscrire à cette nouvelle solution de paiement des prestations sociales dans les meilleurs délais en remplissant un formulaire dédié à cet effet.

"Ce formulaire est disponible dans toutes les agences de la Caisse de Sécurité et peut être téléchargé sur le site internet de la CSS", a précisé le texte.

Avec cette nouvelle solution de paiement, la CSS dit "poursuivre sa transformation digitale dans l'optique de faciliter l'accès aux prestations sociales au profit des travailleurs et de leurs familles".

Lire l'article original sur APS.

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