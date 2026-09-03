Sénégal: Lutte contre la lèpre - Kaolack concentre 42 des quelque 285 nouveaux cas recensés annuellement au pays

La région de Kaolack concentre 42 des quelque 285 nouveaux cas de lèpre recensés annuellement au Sénégal ces dernières années, a indiqué mercredi Souleymane Dia, directeur de la Promotion et de la Protection des Groupes vulnérables à la Direction générale de l'Action sociale.

Il s'exprimait lors d'un atelier d'échange et de partage consacré au Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre (PRCAL), en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, et du directeur général de l'Action sociale.