Sénégal: Pluies et orages attendus sur une grande partie du pays

Dakar — Des activités pluvio-orageuses sont attendues mercredi et jeudi sur plusieurs localités du Sénégal, a annoncé, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans un bulletin de prévision, l'Agence indique que "des pluies et orages sont attendus sur une grande partie du Sud et du Centre du Sénégal, notamment à Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick".

Cette situation va prévaloir jusqu'au jeudi à 12 heures, selon l'ANACIM.

Elle signale qu'en soirée et durant la nuit, "les activités pluvio-orageuses pourraient s'étendre vers le littoral, notamment Saint-Louis, Louga et Dakar".

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ajoute qu'à Podor et Matam (nord), "le ciel restera nuageux avec de faibles risques de pluie".