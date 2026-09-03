Sénégal: Tambacounda - La BNDE s'engage à accompagner le développement de la région de Tambacounda

Tambacounda — Le chef de l'agence régionale de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) à Tambacounda (est), Oumar Mangara, a assuré, mercredi, de la disponibilité de cet établissement bancaire à accompagner le développement de cette région dans des secteurs tels que l'agriculture, l'hôtellerie et l'aquaculture.

Oumar Mangara s'exprimait lors d'une journée dédiée à la clientèle, dénommée "Beuss Teral" et marquée par la présence du préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

Il a réitéré, à cette occasion, la disponibilité de la BNDE à accompagner les secteurs d'activités économiques de la région de Tambacounda.

"Nous avons beaucoup de clients dans le domaine de l'agriculture et même de l'agro-business que nous allons accompagner pour bientôt. Je pense que, d'ici la fin de l'année, les populations verront l'impact que la BNDE aura dans le domaine agricole au niveau de la région de Tambacounda", a-t-il assuré.

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"Notre coeur de métier est certes la Banque, mais nous sommes une banque nationale qui doit jouer son rôle de servir chaque citoyen sénégalais partout où il se trouve sur le territoire national", a ajouté M. Mangara.

Dans la zone de Tambacounda, a-t-il signalé, la BNDE finance "les petits producteurs entre 1 million et 3 millions de francs CFA, ce sont de petits montants, mais nous les finançons, nous ne les excluons pas, car nous sommes une banque nationale inclusive".

Il assure que la BNDE est disposée à accompagner les citoyens de la région de Tambacounda établis dans la diaspora et dont l'ambition est d'investir dans leurs terroirs.

Cet accompagnement concerne "plusieurs acteurs de développement, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness et l'hôtellerie, et tous ces financements se chiffrent à des centaines de millions" de francs CFA, a-t-il déclaré.

"Actuellement, il y a des dossiers qui sont en cours et certains même commencent à obtenir des variétés d'argent pour leur permettre de préparer leur retour et pouvoir contribuer comme tout le monde au développement économique de notre pays", a dit M. Mangara.

Dans le domaine de l'aquaculture, par exemple, la BNDE a signé une convention de partenariat avec l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) en vue d'accompagner les pisciculteurs et faciliter l'approvisionnement du poisson dans la région de Tambacounda, a indiqué le chef de son agence régionale.

Il a par ailleurs évoqué un partenariat avec l'ANA, dans le cadre duquel la BNDE a mené des "prospections" et rencontré des acteurs de la pisciculture, "que ce soit dans la zone de Gouloumbou ou de Nétéboulou et même dans la commune de Tambacounda [...]".

"Nous avons rencontré ces acteurs récemment, et bientôt nous allons commencer à les accompagner pour booster le développement du secteur piscicole dans la région de Tambacounda", a-t-il annoncé.

Cette journée dite "Beuss Teral" a été organisée pour communier et renforcer les liens avec la clientèle de cette banque nationale, selon le chef d'agence de la BNDE à Tambacounda.

L'Agence régionale de la BNDE à Tambacounda couvre toute la région éponyme, excepté le département de Bakel, pris en charge par l'Agence de Ourosogui, dans le département de Matam.

L'Agence régionale de la BNDE à Tambacounda intervient également, depuis peu, dans les régions de Kédougou, Kolda, notamment dans la commune de Vélingara et la ville sainte de Médina Gounass.