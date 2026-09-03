Afrique: Coupe du monde féminine - Le Mali et le Nigeria en lice vendredi et samedi

Dakar — Le Mali et le Nigeria, les deux représentants de l'Afrique à l'édition 2026 de la Coupe du monde féminine prévue à Berlin, en Allemagne, du 4 au 13 septembre, entrent en lice vendredi et samedi.

L'équipe malienne va affronter le Japon, vendredi, pour le compte de la poule A qui comprend également l'Allemagne et l'Espagne, des adversaires jugés difficiles à manoeuvrer.

Le Mali va toutefois aborder la compétition avec beaucoup de confiance, surtout avec sa belle prestation au tournoi de qualification au Mondial, qui s'est tenu à Wuhan (Chine).

La sélection malienne avait notamment dominé elle du Soudan du Sud (97-74), lors de ce tournoi.

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L'équipe malienne part confiante avec le grand retour de Nagnouma Coulibaly, meilleure rebondeuse de l'histoire de l'Afrobasket, en plus de l'apport du duo composé de Sika Kone et Maimouna Haidara. Des renforts qui font que le Mali espère jouer les premiers rôles dans cette poule A.

Le Nigéria, champion d'Afrique en titre, va de son côté entamer la compétition samedi face à la Hongrie, dans une poule B qui compte la Corée du Sud et la France.

Les D'Tigress, auréolées d'un cinquième titre continental en 2025 et classées à huitième place mondiale, peuvent compter sur Amy Okonkwo, double MVP du dernier Afrobasket, et leur meneuse Promise Amukamara.

Les Américaines, qui restent sur quatre titres consécutifs, sont les grandes favorites pour le sacre final à l'issue de cette édition qui enregistre la participation de seize équipes.

L'équipe américaine n'a plus perdu en Coupe du monde depuis la demi-finale de l'édition 2006.

Elle sera cependant privée de deux de leurs cadres, Kelsey Plum et A'ja Wilson, élue meilleure joueuse du dernier tournoi olympique à Paris.

La Coupe du monde 2026 permettra d'obtenir le premier quota olympique pour les Jeux olympiques (JO) prévus à Los Angeles en 2028.

Seize nations sont engagées pour la Coupe du monde 2026, réparties en quatre groupes de quatre équipes.

Les quatre équipes qui termineront en tête de leur poule seront directement qualifiées pour les quarts de finale.

Les nations classées en deuxième et troisième position de chaque groupe devront passer par un barrage organisé les 8 et 9 septembre.

Les quatre vainqueurs de ces barrages compléteront le tableau des quarts de finale, programmés le 10 septembre.

Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 auront lieu le 12 septembre avant la finale, prévue le dimanche 13 septembre à Berlin.

Voici les poules de la Coupe du monde féminine de basketball :

Goule A : Japon, Espagne, Allemagne, Mali

Groupe B : Hongrie, République de Corée, Nigéria, France

Groupe C : Belgique, Australie, Porto Rico, Türkiye

Groupe D : États-Unis d'Amérique, Tchéquie, Italie, République populaire de Chine