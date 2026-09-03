Congo-Brazzaville: Fécofoot - Eric Mantot et Carle Boniface Malalou briguent la présidence

Carle Boniface Malalou, deuxième vice président du Comité exécutif revient dans la course à la présidence de la Fédération congolaise de football, la Commission de recours de la Fécofoot ayant déclaré sa liste recevable. Du coup, l'hypothèse d'une candidature unique n'est plus d'actualité.

La commission électorale avait invalidé, le 28 août, la liste de Carle Boniface Malalou et n'a retenu que celle d'Eric Alain Mantot pour l'élection prévue le 26 septembre. La commission a expliqué, entre autres raisons du rejet de la deuxième liste, la production des pièces d'état civil contradictoires dans le dossier de candidature, le défaut de preuves d'activité au football dans certains dossiers de candidature durant au moins trois ans lors des cinq dernières années.

Elle précise que les candidats disposent d'un délai de deux jours pour faire appel devant la commission de recours électorale dès la publication de la décision, conformément à l'article 9 al 1er à 4 du Code électoral de la Fécofoot.

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Mais la commission de recours a tranché, précisant que l'unique dossier qui posait problème soit invalidé, soulignant que l'ensemble des autres dossiers devront être déclarés valables donc éligibles pour les prochaines échéances électorales.

« La Commission de recours déclare recevable les dossiers de la liste de M. Carle Boniface Malalou à l'exception du dossier de M. Jean Louis Joseph Banthoud pour être né le 10 février 1956 et avoir atteint l'âge de 70 ans et 6 mois à la date de dépôt de candidature. En conséquence , reforme ces points la décision provisoire de la Commission électorale. »

Dans le recours, les requérants ont fait aussi savoir que les irrégularités qui leur sont reprochées sont également présents dans les dossiers adverses et certains membres de la liste d'Eric Alain Mantot ont été condamnés par le Tribunal arbitral du sport et ils encourent incompatibilités à occuper les fonctions de membres du Comité exécutif. « Qu'il revient à la Commission de recours de valider toutes les listes ou d'invalider également la liste de la partie adverse. »

Les deux listes validées

Pour la liste 1 : président Eric Alain Mantot. Emma Clesh Atipo Ngapi, Rodrique Paul Mbongo, Ghislain Ngapela Lendouma et Olangué Elongo sont les vice-présidents. Francine Tchicaya Missamou, Jean Michel Nkaya, Doctrove Alain Ngababa, Alain Didier Kouétolo, François Bikindou, Gerlande Robifelle Tsiomba, Roméo Mahussi Gnanga, De Lauriac Mboumba, Riga Chancelvi Obambi Ngatsé et Junior Cherdan Niambi sont les membres.

Pour la liste 2 : président Carle Boniface Malalou. Doless Oviebo Penaya, Magloire Victor Nganguia et Freddy Rodrigue Ekouéme Kondzolo sont les vice-présidents. Jean Patrick Boulingui, Hyppolyte Okondzi Kongolo, François Olonghot, René Rufin Onday , Giscard Ferreol Darlice Samba, Eugenie Florence Ngouma, Cynthia Lineguina Grace Nzila Ngoma, Renaud Mougnouba Bossolat, Gabriel Bizonzi Nouni et Mathias Moulehot Mfigna sont les membres.

La balle est dans le camp du corps électoral.