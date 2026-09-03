Afrique du Nord: Entretien téléphonique Saïed-Menfi - La Tunisie réaffirme son soutien à une solution libyo-libyenne

3 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Manfi, selon un communiqué de la présidence de la République.

Cet entretien a été l'occasion d'aborder les liens fraternels unissant leurs deux peuples et de mettre l'accent sur la nécessité de faire face aux défis actuels, dans un esprit de fraternité et de complémentarité face à des crises récurrentes et sans précédent.

A ce titre, le chef de l'État a souligné la nécessité d'intensifier les consultations bilatérales afin de lever les entraves à la libre circulation des personnes et des marchandises aux postes-frontières, rappelant que les liens fraternels doivent prévaloir sur toute autre considération.

"Chaque frère doit veiller scrupuleusement à la sécurité de l'autre comme il veille à la sienne propre", a fait savoir le président Saïed, affirmant que les exemples illustrant la profondeur et la solidité des relations entre les deux peuples sont innombrables et difficiles à recenser.

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Le président de la République a en outre réitéré la position constante de la Tunisie en faveur d'une solution libyo-libyenne préservant l'unité et l'intégrité du territoire libyen, soulignant que le peuple libyen dispose des capacités nécessaires pour trouver par lui-même les solutions qu'il accepte et qui garantissent sa sécurité et sa stabilité.

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