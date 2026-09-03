Tunisie: Entretien téléphonique Saïed - El-Menfi - Le front uni de la sécurité et de la libre circulation

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu par téléphone hier mercredi 2 septembre, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi.

L'échange a porté sur les relations fraternelles unissant les deux peuples ainsi que sur la nécessité de relever conjointement les multiples défis actuels, portés par une foi inébranlable en la fraternité et la complémentarité face à une conjoncture inédite qui exige de surmonter toutes les difficultés.

Le Chef de l'État a particulièrement insisté sur l'intensification des concertations afin de lever tous les obstacles et de fluidifier la circulation des personnes et des marchandises dans les deux sens à travers les différents postes frontaliers. Soulignant que les liens fraternels transcendent toute autre considération, il a rappelé que la sécurité de chaque pays est indissociable de celle de l'autre, affirmant la solidarité indéfectible unissant les deux peuples à travers d'innombrables exemples historiques et humains.

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Par ailleurs, le Président de la République a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur de l'unité de la Libye. Il a réaffirmé que le règlement de la crise ne peut être que libyco-libyen, estimant que les Libyens disposent des compétences nécessaires pour parvenir à des solutions consensuelles garantissant leur sécurité, leur stabilité ainsi que leur prospérité.

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