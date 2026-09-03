Congo-Kinshasa: Au pays , la restauration de rue répond aux besoins des travailleurs, mais pose des enjeux d'hygiène

Les vendeurs ambulants de repas communément appelé « Malewa », sont devenus indispensables dans le quotidien de nombreux habitants de Kinshasa. Présents aux abords des marchés, des bureaux et le long des grandes artères, ils proposent des plats rapides à des prix accessibles. Si cette activité répond aux besoins d'une population active, elle soulève également d'importantes préoccupations liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, selon le constat des reporters de Radio Okapi, mercredi 2 septembre.

Cette activité permet à de nombreux travailleurs de se restaurer à proximité de leur lieu de travail, tout en constituant une source de revenus pour les vendeurs. Elle soulève toutefois des préoccupations liées aux conditions de préparation et de conservation des aliments.

Une solution accessible pour les travailleurs

À l'heure du déjeuner, les étals se multiplient dans plusieurs quartiers de la capitale. Riz, haricots, légumes, viande ou poisson sont proposés aux passants.

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Pour certains travailleurs, cette offre constitue une solution pratique, notamment lorsqu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour déjeuner.

« J'achète ces repas parce qu'ils sont abordables et surtout parce que les vendeurs sont proches de mon lieu de travail. C'est pratique et je ne perds pas beaucoup de temps », témoigne un client.

Le prix et la proximité figurent ainsi parmi les principaux arguments en faveur de ces repas. Pour les vendeurs, cette activité représente également une importante source de revenus.

Des préoccupations liées à l'hygiène

Malgré son accessibilité, la vente de repas dans la rue peut présenter des risques lorsque certaines règles d'hygiène ne sont pas respectées. L'exposition des aliments à la poussière, leur mauvaise conservation ou l'utilisation d'une eau non potable peuvent favoriser leur contamination.

Un vendeur assure toutefois prendre certaines précautions : « Nous essayons de préparer les aliments dans de bonnes conditions, de couvrir les plats et de garder les ustensiles propres. »

Le docteur Anicet Kipasa appelle les consommateurs et les vendeurs à la vigilance. Dans une interview mercredi, il rappelle qu' une préparation ou une conservation inadéquate des aliments peut exposer les consommateurs à des problèmes de santé.

« Le principal risque, c'est l'intoxication alimentaire. Les aliments mal conservés ou préparés dans de mauvaises conditions peuvent provoquer des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales », explique-t-il.

Ce professionnel de santé recommande notamment de veiller à la propreté des mains et des ustensiles, à la qualité de l'eau utilisée ainsi qu'aux conditions de conservation des aliments.

Pour les consommateurs, ces précautions peuvent également guider le choix des points de vente, afin de limiter les risques liés à la consommation de repas préparés et vendus dans la rue.