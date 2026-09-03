Congo-Kinshasa: Le gouverneur de la Tshopo ordonne l'arrêt des tracasseries militaires aux barrières routières

Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, a ordonné mercredi 2 septembre aux responsables militaires de mettre fin aux tracasseries et au racket dont seraient victimes les usagers aux barrières routières de la province.

Cette instruction a été donnée à Kisangani lors de l'ouverture des premières audiences publiques mensuelles initiées par l'exécutif provincial.

Paulin Lendongolia reconnaît cependant, la nécessité de maintenir certains points de contrôle dans la province et l'érection parfois spontanée de ces barrages,

notamment dans les zones proches des territoires affectés par des attaques armées.

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Selon l'autorité provinciale, ces barrières doivent permettre aux forces de sécurité de contrôler les mouvements et de prévenir d'éventuelles infiltrations de groupes armés.

Le gouverneur rappelle toutefois que ces opérations doivent rester limitées aux missions de contrôle sécuritaire et ne peuvent servir de prétexte au rançonnement des usagers.

Il demande aux commandants militaires d'identifier et de sanctionner les éléments qui se livreraient à des pratiques contraires aux instructions reçues.

Des audiences pour rapprocher autorités et citoyens

Cette directive intervient dans le cadre des audiences publiques mensuelles lancées par l'exécutif provincial.

Selon Paulin Lendongolia, cette initiative vise à permettre aux citoyens de saisir directement les autorités sur les difficultés et préjudices auxquels ils sont confrontés, afin que des réponses puissent être apportées aux problèmes soulevés.