Congo-Kinshasa: 20 nouveaux cas d'Ebola portent le cumul à 875 au Nord-Kivu, avec un taux de létalité de 70 %

Vingt nouveaux cas de maladie à virus Ebola ont été confirmés le 1er septembre au Nord-Kivu, portant à 875 le nombre total de cas depuis le début de la 17e épidémie, selon le dernier bilan de la Coordination provinciale de la riposte publié mardi 2 septembre.

Le bilan fait état de 609 décès, soit un taux de létalité de 70 %. Parmi les personnes touchées, 86 sont guéries, 159 cas restent actifs et 21 autres sont déplacées ou en fuite.

Les 20 nouveaux cas ont été enregistrés à Butembo (6), Katwa (5) et Beni (4). Les autres cas sont répartis entre Maseraka, Lubero, Mabalako et Manguredjipa.

Katwa demeure la zone de santé la plus touchée, avec 393 cas et 284 décès. Elle est suivie de Butembo et Beni, selon les statistiques de la riposte.

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Au total, 15 des 34 zones de santé du Nord-Kivu sont affectées par l'épidémie.

Les équipes de la riposte assurent par ailleurs le suivi de plus de 7 400 contacts sur les 8 300 recensés, soit un taux de suivi de 90 %.

La surveillance des personnes ayant été en contact avec des cas constitue l'un des principaux volets de la réponse à l'épidémie, alors que le nombre de cas confirmés continue d'augmenter dans plusieurs zones de santé de la province.

Plus de 3 000 décès en RDC

La RDC a franchi le cap des 3 000 décès liés à l'épidémie d'Ebola, a annoncé le ministère de la Santé le 31 août. Selon les données publiées, à ce jour, six provinces sont touchées : l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé et la Tshopo.