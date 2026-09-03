Congo-Kinshasa: Six morts et un disparu après l'incendie du bateau congolais MV Pacifique à Kigoma en Tanzanie

Six personnes sont mortes et une autre est portée disparue après l'incendie suivi d'une explosion qui a ravagé le bateau congolais MV Pacifique, vendredi 28 août dans la soirée, au port de Kigoma, en Tanzanie, sur les rives du lac Tanganyika. Les victimes sont toutes des membres de l'équipage, selon les autorités portuaires.

D'après l'Autorité tanzanienne des ports du lac Tanganyika, une panne technique serait à l'origine du sinistre. L'incendie se serait déclaré alors que le navire était en opération de chargement de carburant.

Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, confirme que le feu a pris à l'intérieur du bateau avant l'explosion.

Le gestionnaire des ports du lac Tanganyika, Edward Mabula, indique que six corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier membre de l'équipage porté disparu.

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L'explosion a également causé d'importants dégâts matériels et entraîné le naufrage du MV Pacifique dans les eaux du lac Tanganyika.

Une liaison entre Kalemie et Kigoma

Le MV Pacifique assurait la liaison entre le port de Kalemie, en RDC, et celui de Kigoma, en Tanzanie. Selon le service maritime de Kalemie, le navire était affecté exclusivement au transport de carburant.

Les circonstances exactes de l'incendie et de l'explosion devraient être précisées par les autorités à l'issue des investigations.