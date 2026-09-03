Ile Maurice: Ambal Mootoosamy-Grenade - Une militante s'en est allée

C'est une disparition qui laisse un goût amer au sein de la famille militante. Ambal Mootoosamy-Grenade, conseillère municipale de Port-Louis, est décédée aux petites heures d'hier matin, mercredi 2 septembre, après avoir été admise à l'hôpital dans la nuit.

Depuis quelque temps, Ambal Mootoosamy-Grenade ne se sentait pas bien. Ses douleurs avaient, dans un premier temps, été attribuées à des problèmes gastriques, puis à des calculs. Mais dans la nuit de mardi, ne pouvant plus supporter ses douleurs abdominales, elle s'est rendue une nouvelle fois à l'hôpital, où elle a été admise. Des examens plus approfondis étaient prévus mercredi matin. Elle n'en aura malheureusement pas eu le temps.

Elle a rendu son dernier souffle aux petites heures du matin. Selon les premières informations, son décès serait lié à une jaunisse. Les circonstances exactes de sa disparition devront toutefois être établies médicalement.

Ambal Mootoosamy-Grenade était avant tout une femme engagée. Le militantisme occupait une place importante dans sa vie, tout comme au sein de sa famille. Fidèle à ses convictions, elle avait choisi de porter son engagement sur le terrain politique et municipal.

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Lors des élections municipales de mai 2025, elle avait été candidate sous la bannière de l'Alliance du changement dans la capitale. Élue à l'issue du scrutin, elle avait depuis assumé les fonctions de conseillère municipale à Port-Louis.

Son engagement s'était poursuivi au-delà des élections. Après le départ de Paul Bérenger de l'Alliance du changement, Ambal avait tenu à manifester sa solidarité envers son leader, témoignant une nouvelle fois de sa fidélité à ses convictions.

Son départ brutal intervient quelques mois seulement après son élection. Ses funérailles ont eu lieu dans la journée de mercredi au domicile de sa mère, où famille, proches, amis et compagnons de lutte se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage.

Ambal Mootoosamy-Grenade laisse derrière elle son époux David, leur fils Taaren, et plein de souvenirs d'une femme engagée, fidèle à ses convictions et profondément attachée à son combat politique.