Ile Maurice: Pourquoi cette séance unique du 1eᣴ septembre

La reprise des travaux parlementaires n'aura finalement duré qu'une seule journée. Réunis mardi 1eᣴ septembre, après environ un mois d'interruption, les députés ne retrouveront désormais l'Hémicycle que le 20 octobre. À l'issue de la séance, les travaux de l'Assemblée nationale ont en effet été ajournés à cette date, ouvrant une nouvelle pause parlementaire de plus de sept semaines.

Ce calendrier n'était pourtant pas celui initialement envisagé. Selon nos informations, une reprise le 13 octobre avait d'abord été envisagée. Mais le déplacement du Premier ministre, Navin Ramgoolam, à Rodrigues aurait conduit à revoir cette date. Le chef du gouvernement doit y être l'invité d'honneur des célébrations marquant le 24e anniversaire de l'autonomie de l'île. La reprise a ainsi été repoussée d'une semaine, au 20 octobre.

Reste que la tenue de cette unique séance en septembre peut surprendre. Après les travaux du 4 août, une interruption parlementaire d'environ deux mois était initialement prévue, avec une reprise en octobre. Pourquoi, dès lors, avoir rappelé les députés pour une seule journée ?

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La réponse se trouverait notamment du côté du très attendu National Crime Agency Bill. Selon nos informations, le gouvernement comptait profiter de la séance du 1eᣴ septembre pour présenter le projet de loi en première lecture. Avec un texte d'environ 200 pages qui s'annonce particulièrement complexe, l'objectif était de donner aux parlementaires plusieurs semaines pour prendre connaissance de ses dispositions avant son examen à la reprise.

Mais le projet de loi n'était finalement pas prêt. Des retards dans sa finalisation auraient contraint le gouvernement à revoir son calendrier, empêchant son dépôt mardi à l'Assemblée nationale. Le National Crime Agency Bill pourrait toutefois franchir une nouvelle étape rapidement. Selon nos informations, il pourrait être présenté au Conseil des ministres dès cette semaine, avant d'être rendu public.

Le mois de septembre comporte par ailleurs plusieurs dates susceptibles de compliquer la tenue des séances parlementaires, traditionnellement organisées le mardi. Le pèlerinage au caveau du père Laval est prévu le mardi 8 septembre, suivi, une semaine plus tard, le mardi 15 septembre, des célébrations de Ganesh Chaturthi. Ces deux événements religieux majeurs auraient également pesé dans l'établissement du calendrier parlementaire.