Ile Maurice: Le «Select Committee» lance un appel à contributions

Le débat sur l'introduction du Kreol Morisien (KM) à l'Assemblée nationale franchit une nouvelle étape. Dans un communiqué émis le 1eᣴ septembre, le Select Committee chargé d'examiner cette question invite le public, les institutions et les autres parties intéressées à lui soumettre leurs propositions. Les contributions écrites devront parvenir à l'Assemblée nationale au plus tard le 22 septembre 2026.

Ce comité a été institué afin d'étudier l'introduction et l'utilisation du KM dans les travaux parlementaires, ainsi que toutes les questions qui y sont liées. Il dispose notamment du pouvoir de convoquer des personnes, de réclamer des documents et des dossiers et de faire appel à des conseillers spécialisés.

Dans le cadre de ses travaux, le Select Committee pourra également se pencher sur le rapport du Steering Committee, présidé par la speaker Shirin Aumeeruddy-Cziffra, consacré à l'introduction proposée du KM à l'Assemblée nationale et daté du 12 mars 2026.

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L'appel à contributions porte sur un large éventail de sujets. Les personnes et institutions intéressées pourront notamment faire part de leurs observations sur l'utilisation du KM pendant les débats parlementaires, les procédures et pratiques de l'Assemblée, ainsi que les considérations linguistiques et terminologiques liées à son introduction.

Les questions relatives au Hansard et au compte rendu officiel des débats figurent également parmi les sujets qui pourront être abordés. Il en va de même pour la transcription, la traduction et l'interprétation, mais aussi pour la diffusion des travaux parlementaires, le sous-titrage et l'accessibilité des débats au public.

Le Select Committee se réserve, par ailleurs, la possibilité d'entendre différentes parties prenantes dans le cadre de ses délibérations. Des représentants d'institutions, des universitaires, des sociolinguistes, des experts juridiques ou des parlementaires ainsi que d'autres personnes concernées pourront ainsi être appelés à déposer devant le comité ou à lui apporter leur expertise.

Les travaux du Select Committee se dérouleront à huis clos. Les documents soumis et les témoignages recueillis seront traités conformément aux règles et aux pratiques en vigueur à l'Assemblée nationale.