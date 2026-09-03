Sénégal: Décès de son fils - Le Khalife général des Mourides remercie la solidarité nationale tout en dispensant les fidèles de déplacement

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a réagi ce mardi au décès de son fils, Cheikh Ibra Fall Lamp Mbacké, survenu ce mardi 1er septembre 2026, correspondant au 18 Rabioul Awwal 1448H selon le calendrier hégirien.

Dans un communiqué officiel signé par le Secrétaire général, la famille de Serigne Touba Khadimou Rassoul indique « accepter le décret divin » en informant les fidèles de cette disparition. Le texte précise que « l'inhumation a eu lieu à Touba, dans la nuit du mardi au mercredi ».

Ce deuil frappe la famille du Khalife pour la deuxième fois en moins d'un mois. Cheikh Ibra Fall Lamp Mbacké était le frère de Sokhna Mame Amy Mbacké, elle-même récemment rappelée à Dieu.

Le communiqué détaille les cérémonies religieuses prévues :

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Une journée de prières et de récitals de Coran ce mercredi 2 septembre à Touba

La cérémonie du 3e jour, vendredi 4 septembre, à Porokhane, lieu de résidence du défunt avec sa famille

Le texte invite chacun à « formuler des prières à l'endroit du défunt là où ils se trouvent ».

Une dispense de déplacement

Fait notable du communiqué : Serigne Mountakha Mbacké « dispense de tout déplacement à Touba les Autorités étatiques, le Corps diplomatique, les familles religieuses ainsi que tous les disciples et concitoyens solidaires », une décision qui allège le protocole de deuil habituel tout en maintenant l'appel à la prière collective.

Serigne Mountakha Mbacké adresse par avance ses remerciements « à tous les musulmans, les Autorités et le Corps diplomatique ainsi que tous les citoyens solidaires » qui partagent ce moment d'épreuve avec la famille.