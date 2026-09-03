Sénégal: Conseil des ministres du 02/09/2026 - FMI, JOJ - Le Président Bassirou Diomaye Faye trace la feuille de route de la rentrée

Réuni ce mercredi 2 septembre 2026 au Palais de la République, le Conseil des ministres a été marqué par une communication fournie du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a passé en revue les principaux dossiers économiques, sociaux et sportifs du moment. Entre l'accord avec le FMI, les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) à venir, le pouvoir d'achat des Sénégalais et autres dossiers prioritaires, voici ce qu'il faut retenir de la communication du Président.

Un satisfecit pour l'accord avec le FMI

Le Président a salué l'accord technique de principe conclu entre Dakar et le Fonds monétaire international, appelé à soutenir les réformes économiques et financières engagées. D'ailleurs, cette mobilisation, projetée au titre de la « Facilité élargie de crédit (FEC) d'un montant de 1243 milliards de FCFA (soit 2,2 milliards USD) sur une période de trois (03) ans », a valu au Premier ministre et à son équipe économique les félicitations du Chef de l'État « pour le travail accompli et les résultats obtenus ».

Pouvoir d'achat et cherté de la vie au coeur des priorités

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Dans sa communication, Bassirou Diomaye Faye insiste sur l'importance qu'il accorde à « la préservation du pouvoir d'achat des ménages » et à « la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la cherté de la vie ». Il a par ailleurs demandé une application rigoureuse des « instruments adaptés de la loi sur les prix et la protection du Consommateur », et souligné l'impératif de « réguler les coûts des loyers » grâce à des dispositifs réglementaires renforcés.

En outre, le Président Faye souligne « l'impératif de mener une réflexion stratégique sur le financement durable de la Couverture sanitaire universelle (CSU), la revalorisation des pensions de retraite et la préservation des acquis liés à la gouvernance des institutions de protection sociale». Pour ce faire, il « «demande de renforcer le Fonds de Solidarité nationale et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience et d'actualiser le cadre de pilotage et de suivi des impacts sociaux des entités, programmes et projets de promotion de l'équité».

Investissement et hydrocarbures sous surveillance

Pour améliorer le climat des affaires, le Chef de l'État a demandé au Premier ministre de préparer « la tenue prochaine du Conseil Présidentiel de l'Investissement (CPI) ». Sur le volet énergétique, il a annoncé « la tenue prochaine d'une session spéciale du COS-PETROGAZ » et réclamé l'activation des instances de pilotage du Fonds Intergénérationnel.

Jeunesse, emploi et rentrée scolaire

Rappelant ses priorités « Jeunesse, Employabilité et Emploi », le Président a exhorté le gouvernement à accélérer l'ancrage de la formation duale et la réalisation des centres de formation professionnelle. Il a également demandé de veiller à « la bonne préparation des prochaines rentrées scolaire et universitaire » et de finaliser le projet de loi de finances 2027.

JOJ Dakar 2026 : cap sur la mobilisation générale

Après l'inauguration, le 29 août, du Village olympique et du Centre équestre de Diamniadio, le Chef de l'État a félicité le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement « pour les efforts consentis afin de livrer les travaux dans les délais ». Il a conclu sa communication par « un appel à la mobilisation nationale autour de l'appropriation et du succès des JOJ Dakar 2026 ».