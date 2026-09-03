Sénégal: Conseil des ministres - Le Premier ministre fait le point sur l'après-FMI et dresse les priorités

Un « marqueur significatif Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 2 septembre 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a consacré sa communication à deux volets : la prise en charge des diligences post-accord technique avec le Fonds monétaire international (FMI), et la feuille de route gouvernementale pour la période septembre-décembre 2026.» du mandat présidentiel

Le chef du gouvernement a indiqué que l'accord technique avec le FMI et l'annonce publique, le 1er septembre 2026, du Plan de Traitement de la Dette du Sénégal, intervenue « trois (03) mois, jour pour jour, après la formation du nouveau Gouvernement », constituent « un marqueur significatif du mandat du Chef de l'Etat ».

Ahmadou Al Aminou Lô a salué à cette occasion « l'appui déterminant du Chef de l'Etat dans l'aboutissement de cette phase cruciale pour le redressement des finances publiques », avant de féliciter le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ainsi que les équipes de la Primature pour « le professionnalisme et l'abnégation dont ils ont fait preuve dans ces dossiers ».

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Sur le volet social, le Premier ministre a demandé aux ministres compétents « d'accélérer la mise en place du dispositif de ciblage des subventions » et de veiller au paiement des bourses nationales de sécurité familiale « au plus tard en fin septembre 2026 ».

Finances publiques : deux textes sous pression

Ahmadou Al Aminou Lô a par ailleurs instruit le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de veiller au dépôt, « dans les plus brefs délais », de la Loi de Finances rectificative 2026 devant l'Assemblée nationale. Il lui a également demandé de soumettre au Président de la République, « au cours de la semaine », les résultats de l'audit sur les arriérés intérieurs, en vue d'un paiement prioritaire des créances des TPE, PME et PMI avant la fin de l'année.

Le Premier ministre a fixé au « 30 septembre 2026 » l'échéance pour la finalisation et l'examen du projet de Loi de Finances Initiale 2027 par le Conseil des ministres.

Face à l'urgence de relancer le secteur de la construction, il a demandé aux ministres de l'Urbanisme, des Finances et de l'Intérieur de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations du Comité de Suivi des audits fonciers, portant notamment sur le réaménagement de certains lotissements à Dakar et à Thiès.

Feuille de route 2026-2029 : cap sur la sélectivité

Abordant le second volet de sa communication, le Premier ministre a demandé à chaque ministre d'accorder « une importance capitale à l'élaboration des feuilles de route de leurs départements respectifs », en identifiant avec précision les projets à finaliser d'ici fin 2026 et ceux à conduire sur 2027-2029. Il a insisté sur « l'impératif de veiller à la sélectivité et à la structuration des projets proposés », critères qui serviront à arbitrer les demandes budgétaires pour la Loi de Finances Initiale 2027.