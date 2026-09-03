Sénégal: Trafic de drogue - 427 kg de chanvre indien saisis à Mbodiène par la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale du Sénégal a annoncé, dans un communiqué diffusé ce mercredi 2 septembre 2026, la saisie de quatre cent vingt-sept (427) kilogrammes de chanvre indien, sur les côtes de Mbodiène, à l'issue d'une opération conjointe menée par plusieurs unités de la zone de Mbour.

Tout est parti d'un renseignement faisant état d'« un débarquement de chanvre indien sur les côtes de Mbodiène dans la nuit du 29 août 2026 », renseigne la note. Sur cette base, la Brigade territoriale de Joal, la Brigade de proximité de Nianing et la Brigade de Recherches de Mbour ont uni leurs forces pour intercepter la cargaison avant qu'elle ne quitte le littoral.

Une pirogue, une charrette, et une course contre la montre

Selon le communiqué, une pirogue transportant la marchandise « a accosté vers 22 heures ». Une charrette est ensuite arrivée pour assurer l'acheminement de la drogue, mais elle a été repérée par les gendarmes « à environ 500 mètres du croisement situé entre Mbodiéne et Ndianda ». À son bord se trouvaient « quinze (15) sacs de chanvre indien et deux (02) individus armés de machettes ».

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Face aux gendarmes, l'un des suspects a pris la fuite « après sommation », tandis que le conducteur de la charrette a d'abord tenté de résister, avant d'être « maîtrisé et interpellé ». Les investigations, précise le communiqué, « se poursuivent » afin d'identifier d'éventuels complices et l'origine de la cargaison.