Sénégal: Retour sur investissements - Les actionnaires de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire percevront 6,090 milliards FCFA de dividende le 25 septembre 2026.

La société Vivo Energy Côte d'Ivoire mettra en paiement le 25 septembre 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel brut de 6,090 milliards de FCFA, selon la direction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital composé de 63 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 96,67 FCFA. A ce dividende brut, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 85,06 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 87 FCFA.

Selon la direction de la BRVM, le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 24 septembre 2026. Les investisseurs qui désirent acquérir des actions de cette société, pourront le faire au plus tard le mercredi 23 septembre 2026. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

Au terme de l'exercice 2025, le résultat net de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, avait connu une hausse de 13% à 6,028 milliards de FCFA contre 5,353 milliards de FCFA en 2024.

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Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une légère progression de 1% à 602 milliards de FCFA contre 598 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, la valeur ajoutée de Vivo Energy Côte d'Ivoire a augmenté de 15%, se situant à 24,58 milliards de FCFA contre 21,38 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une hausse de 19% à 17,165 milliards de FCFA contre 14,483 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation a enregistré une progression de 3,05%, s'établissant à 11, 682 milliards de FCFA contre 11,336 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat financier a dégagé un solde de -3,472 milliards de FCFA contre un solde de -3,964 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il a enregistré une progression de 11,35% avec une réalisation de 8,209 milliards de FCFA contre 7,372 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.